Alexandra Popp ließ sich vor dem Neustart kein klares Bekenntnis zur Bundestrainerin entlocken. „Fakt ist: Wir wollen zu Olympia. Wir hoffen, dass Martina wieder gesund wird und voll genesen irgendwann wieder da ist“, wich die Kapitänin der deutschen Fußballerinnen angesprochen auf eine weitere Zusammenarbeit mit der erkrankt fehlenden Martina Voss-Tecklenburg aus: „Alles andere entscheidet der Verband und nicht wir.“

50 Tage nach dem WM-Debakel ist die Lage angespannt

50 Tage nach dem WM-Debakel ist die Lage nicht bloß ungewöhnlich, sondern spürbar angespannt. Die DFB-Frauen müssen alle nagenden Zweifel abschütteln und trotz widriger Umstände gleich bei der Nations-League-Premiere am Freitag (18 Uhr/ARD) in Dänemark liefern. Ohne die in der Kritik stehende Bundestrainerin, ohne fertige Turnier-Analyse, dafür mit jeder Menge Druck.

„Ich spüre, dass die Spielerinnen hoch motiviert sind und einiges wettmachen wollen“, gab sich der Sportliche Leiter Joti Chatzialexiou dennoch optimistisch. Popp gab in Viborg die Richtung vor: „Es geht um Olympia. Daher heißt es jetzt: Zusammenstehen und arbeiten.“

Denn nach dem tränenreichen und historischen Vorrunden-Aus in Australien steht Paris 2024 auf dem Spiel. Nur zwei europäische Tickets gibt es über den neuen Wettbewerb zu ergattern. Also müssen die kriselnden Vize-Europameisterinnen ihre anspruchsvolle Gruppe mit den weiteren Gegnern Island sowie Wales gewinnen, dann im Vierer-Finalturnier voraussichtlich das Endspiel erreichen.

Als wäre das noch nicht knifflig genug, lähmt die unklare Zukunft der krankgeschriebenen Voss-Tecklenburg die nötige Aufbruchstimmung, die Gerüchteküche brodelt. Ihre Assistentin und Vertreterin Britta Carlson kündigte Anpassungen insbesondere beim Pressing an, beim Doppelpack in Dänemark und gegen Island am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Bochum brauche es „Leidenschaft“, das Team wisse, „was auf dem Spiel steht“.

Almuth Schult traut Britta Carlson die Mission Olympia zu

Nationaltorhüterin Almuth Schult, derzeit in ihrer zweiten Babypause, traut ihr diese Mission zu. Carlson sei eine „fachlich ausgewiesene Expertin“. Die verunsicherte Mannschaft brauche jetzt „eine sehr große Einfachheit“, sagte Schult dem NDR, „keine große taktische Schulung, sondern nur kurze, klare Regeln und vor allem sehr viel Spaß am Fußball und auch eine gewisse Leichtigkeit“.



Popp versicherte, es seien dafür bereits „viele Gespräche“ geführt worden innerhalb des Teams. Ziel sei, „jetzt hier offen miteinander umzugehen, um das Bestmögliche rauszuholen.“ Dazu brauche es mehr Aggressivität in den Zweikämpfen – aus Popps Sicht ein Manko bei der WM.