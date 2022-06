Deutschland, das Land, das schon so viele herausragende Stürmer hervorgebracht hat, unter anderem Könner wie Edmund Conen, Max Morlock, Uwe Seeler, Gerd Müller, Joachim Streich, Rudi Völler oder Miroslav Klose, hat allem Anschein nach wieder mal ein Stürmerproblem. Das ist die (nicht ganz neue) Erkenntnis aus den vergangenen vier Länderspielen, die allesamt – was es in der Geschichte der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zuvor noch nie gegeben hatte – 1:1 endeten.