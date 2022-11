DFB-Gruppe: Costa Rica bestraft schwaches Japan und feiert Überraschungssieg

„Los Ticos“ gewannen einmal tief in der gegnerischen Hälfte den Ball, Yeltsin Tejeda bediente Keysher Fuller mit einem Außenristpass. Der Rechtsverteidiger hatte freie Bahn und schlenzte das Leder aus 15 Metern mit links in Richtung linker Winkel. Japans Keeper Shuichi Gonda war zwar noch mit den Fingern am Ball, konnte ihn aber nicht entscheidend ablenken und nur unglücklich hinterherschauen, wie er in den Maschen seines Tores einschlug. Es war das entscheidende 1:0 für den Underdog (81. Minute).

Davon abgesehen bekamen die Fans im Ahmed bin Ali Stadium einen ermüdenden Kick zu sehen, der eine einschläfernde Wirkung hatte, was nach Japans 2:1-Coup gegen Deutschland schon ein wenig überraschte.

Die „Samurai Blue“ übernahmen zwar direkt die Spielkontrolle und setzten sich schon in der 1. Minute zweimal auf der linken Seite durch, die scharfen Hereingaben konnten von den Mittelamerikanern allerdings geklärt werden. Nach diesen beiden Schreckmomenten stand die Mannschaft von Trainer Luis Fernando Suarez sicherer und ließ deutlich weniger zu als beim 0:7 gegen Spanien.

So hatten die geduldig und diszipliniert agierenden Japaner zwar oft den Ball, fanden aber keine Lücken. Der an sich formstarke Frankfurter Kamada spielte sogar ungewohnt viele Fehlpässe und brachte seine Mannschaft damit mehrfach um mögliche Chancen. Da seinen Teamkollegen ebenfalls Präzision und Tempo abgingen, entwickelte sich die nächste zähe und highlightarme Partie dieser fußballerisch doch ziemlich schwachen WM.

Daichi Kamada kam gegen Costa Rica nicht an sein gewohntes Leistungsniveau heran. AFP/ADRIAN DENNIS

Japan kommt gegen Costa Rica mit mehr Esprit aus der Pause

Los Ticos hatten weitgehend nicht die Qualität, um die japanischen Schwächen auszunutzen. Folgerichtig blieb es zur Pause eines Duells ohne echte Gelegenheit beim 0:0. Die gab es aber wenige Sekunden nach Wiederanpfiff.

Der eingewechselte Takuma Asano passte sehenswert mit der Hacke in den Lauf von Hidemasa Morita, der mit rechts abzog, jedoch an Keylor Navas scheiterte (46.). Kurz darauf wurde Wataru Endo geblockt, dann packte Navas bei Asanos zu laschem Kopfball sicher zu (48.). Die Samurai Blue agierten nun kurzzeitig mit einer anderen Körpersprache, waren zielstrebiger, dynamischer und forderten die gegnerische Defensive mehr.

Japans quirliger Rechtsaußen Yuki Soma (r.) agierte auffällig, blieb bei seinen Offensivaktionen aber glücklos. AFP/RAUL ARBOLEDA

Keysher Fuller trifft überraschend zum entscheidenden 1:0 für Costa Rica

Doch Soma verzog (57.) und zielte auch mit einem Freistoß zu hoch (63.). Zwischendurch und danach war der kurzzeitig aufkommende japanische Offensivwirbel schon wieder abgeflaut und das Aufeinandertreffen plätscherte schwerfällig vor sich hin. Japan tat sich mit dem schwachen Kontrahenten und nächsten DFB-Gegner erstaunlich schwer und wurde durch Fuller mit einem Tor aus dem Nichts bestraft.

Es war Costa Ricas erster Abschluss bei dieser WM aufs Tor - fehlende Effektivität kann man dem Team also nicht vorwerfen.

Die Samurai Blue warfen in der Schlussphase noch mal alles nach vorne, doch Navas parierte Kamadas unplatzierten Schuss aus Nahdistanz klasse (88.). Davon abgesehen hielt der Underdog mit neuem Selbstvertrauen gut stand und rettete den knappen Vorsprung auch über die sechsminütige Nachspielzeit ins Ziel.

Keysher Fuller (2.v.l.) schlenzt den Ball zum 1:0 für Costa Rica ins Tor. AFP/ADRIAN DENNIS

Damit hätte Deutschland das Weiterkommen - sofern man am Abend (20 Uhr Anpfiff) gegen Spanien gewinnt - wieder in den eigenen Händen und kann auch bei einer Niederlage (oder Unentschieden) nicht vorzeitig ausscheiden.