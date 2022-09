DFB-Manager: Frauen-Team bei Social Media Vorbild für Männer

Düsseldorf -Der Deutsche Fußball-Bund wünscht sich von den Spielern der Nationalmannschaft mehr Social-Media-Aktivitäten.

Kay Dammholz, Rechte-Manager bei der DFB GmbH & Co KG, nannte beim Kongress SpoBis in Düsseldorf das Frauen-Team als Vorbild. „Die kamen selber und hatten Ideen. Die hatten total Spaß dran“, berichtete Dammholz über den Einsatz der EM-Mannschaft rund um das Turnier in England.

„Da müssen wir bei den Männern noch mehr machen“, erklärte der DFB-Manager auch mit Blick auf die anstehende WM in Katar. Den viel beschäftigten Fußball-Profis müsse man „Zeit abzwacken“, sagte Dammholz: „Wir trotzen uns Minuten ab.“