DFB-Pokal: Union Berlin empfängt „Mannschaft der Stunde“ Der 1. FC Union Berlin empfängt am heutigen Dienstag (20.45 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei den VfL Wolfsburg im Achtelfinale des DFB-Pokals. Die Mann... dpa

Berlin -Der 1. FC Union Berlin empfängt am heutigen Dienstag (20.45 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei den VfL Wolfsburg im Achtelfinale des DFB-Pokals. Die Mannschaft aus dem Osten der Hauptstadt befindet sich nach drei Pflichtspielsiegen in drei Spielen in diesem Jahr in einer ausgezeichneten Verfassung und kann nahezu in Bestbesetzung antreten.