Berlin -Marc-Oliver Kempf von Zweitligist Hertha BSC wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Spiele gesperrt. Das teilte der DFB am Dienstag nach einem Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit. Kempf war im Zweitligaspiel beim 1. FC Nürnberg am 22. Oktober 2023 von Schiedsrichter Florian Exner in der 68. Minute des Feldes verwiesen worden.

