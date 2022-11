DFB-Team verliert zum WM-Auftakt gegen Japan Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat den Start in die WM in Katar verpatzt. Gegen Japan unterlag die DFB-Auswahl am Mittwoch in Al-Rajjan mit 1:2 (1:0). dpa

