DFL-Chef Watzke in Exekutive der UEFA gewählt

Lissabon -DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke ist ins Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union eingezogen.

Der 63 Jahre alte Multi-Funktionär wurde beim UEFA-Kongress am Mittwoch in Lissabon wie erwartet ohne Gegenkandidaten per Applaus in das Entscheidungsgremium des Kontinentalverbands berufen. Watzke vollendet die letzten zwei Jahre der Amtszeit von Rainer Koch, der sich in Abstimmung mit dem Deutschen Fußball-Bund von dem Posten zurückgezogen hatte. Anschließend stand die Wahl von Bernd Neuendorf ins Council des Weltverbands FIFA an, der DFB-Präsident hatte ebenso keinen Gegenkandidaten.

Watzke ist neben Karl-Heinz Rummenigge der zweite deutsche Funktionär im UEFA-Exekutivkomitee. Der frühere Vorstandschef des FC Bayern sitzt als Vertreter der Europäischen Club-Vereinigung ECA in dem Gremium. Watzke, der zugleich auch Vorsitzender der Geschäftsführung von Borussia Dortmund ist, hatte angekündigt, seinen Platz im ECA-Vorstand bei einer Wahl in die UEFA abzugeben.

Lise Klaveness verpasst Einzug ins Exekutivkomitee

Die norwegische Verbandschefin Lise Klaveness verpasste den Einzug ins Exekutivkomitee. Die 41-Jährige, die sich in den vergangenen Monaten als kritische Stimme im Weltfußball hervorgetan hatte, kam beim UEFA-Kongress bei der Wahl von sieben Abgeordneten nur auf den zehnten Platz. Insgesamt gab es elf Bewerbungen für die Posten mit einer Amtszeit von vier Jahren.

Klaveness, die gute Beziehungen zum DFB pflegt, wäre die erste Frau gewesen, die sich gegen einen Mann bei der Bewerbung um einen Platz im Exekutivkomitee durchsetzt. Den Platz für eine Frau im Gremium besetzt die Waliserin Laura McAllister, die bei dieser Abstimmung ohne Gegenkandidatin angetreten war. Als erste Frau mit Stimmrecht war 2012 die frühere norwegische Fußballspielerin Karen Espelund in die UEFA-Exekutive berufen worden