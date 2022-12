DFL-Chefin Hopfen: Droht nach einem Jahr schon das Aus? Donata Hopfen ist erst seit Anfang 2022 Geschäftsführerin der Deutschen Fußball Liga. Nun soll der Nachfolgerin von Christian Seifert einem Bericht zufolge b... Eric Dobias , dpa

ARCHIV - Donata Hopfen ist seit dem 1. Januar 2022 Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Fußball Liga. Marco Steinbrenner/dpa

Frankfurt/Main -An der Spitze der Deutschen Fußball Liga bahnt sich ein Beben an. Laut einem „Kicker“-Bericht droht Geschäftsführerin Donata Hopfen die Ablösung. Eine Entscheidung könnte schon in dieser Woche fallen.