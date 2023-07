DFL: Ticket-Rekord in den Bundesligen

Frankfurt/Main -In der vergangenen Fußball-Saison der Bundesliga und der 2. Bundesliga sind so viele Eintrittskarten wie nie zuvor abgesetzt worden.

Die Zahl der verkauften Tickets der 36 Proficlubs markierte in der abgelaufenen Spielzeit 2022/23 mit insgesamt 19.755.465 den höchsten Wert der Geschichte, teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit.

Damit wurde der bisherige Rekord aus der Saison 2016/17 (19.049.362) um fast vier Prozent übertroffen. Grundlage der Statistik sei, wie seit Beginn der Erhebung dieser Zahlen und auch in anderen Ligen gängig, die Anzahl der abgesetzten Tickets inklusive Ehren- und Freikarten, hieß es in einer Mitteilung.

Nach der Corona-Pandemie konnten laut DFL in der Saison 2022/23 erstmals wieder alle 612 Spiele der beiden Lizenzligen ohne Zuschauerbeschränkungen stattfinden. Die Bundesliga erzielte dabei einen Gesamt-Ticketabsatz von 12.976.427 bei einem Durchschnitt von 42.407 Ticket-Besitzerinnen und -Besitzern pro Spiel. Dies entspreche in etwa den Zahlen aus der letzten Spielzeit vor der Corona-Pandemie. Im Vergleich der europäischen Top-Ligen bleibt die Bundesliga beim Durchschnittswert pro Begegnung somit auch in der Spielzeit 2022/23 unangefochtener Spitzenreiter.

Steigerung auch in der zweiten Liga

In der 2. Bundesliga liegt der Gesamt-Ticketabsatz sogar deutlich über dem Niveau der Vor-Corona-Zeit: Insgesamt 6.779.038 Karten wurden abgesetzt, was einem Durchschnittswert von 22.154 Tickets pro Spiel entspricht. Ein Rekordwert in der Geschichte der 2. Bundesliga, teilte die DFL mit. Im Vergleich zur Saison 2018/19 liegt somit eine Steigerung von fast 17 Prozent vor.