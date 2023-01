DHB plant Vertragsverlängerung mit Bundestrainer Gislason Der Deutsche Handballbund will den Vertrag mit Bundestrainer Alfred Gislason so schnell wie möglich verlängern. Man werde sich auf der nächsten Präsidiumssit... dpa

Stockholm -Der Deutsche Handballbund will den Vertrag mit Bundestrainer Alfred Gislason so schnell wie möglich verlängern. Man werde sich auf der nächsten Präsidiumssitzung im Februar mit diesem Thema befassen, kündigte DHB-Präsident Andreas Michelmann an.