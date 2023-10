Di Salvo nominiert Reitz und Riedel nach

Frankfurt/Main -Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Márton Dárdai und Jamil Siebert hat der deutsche U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo zwei Profis nachnominiert.

Für den Herthaner Dárdai und den Düsseldorfer Siebert rückten Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach) und Clemens Riedel (SV Darmstadt 98) in das Aufgebot der deutschen Nachwuchs-Auswahl.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes um Rückkehrer Karim Adeyemi trifft am kommenden Freitag (18.15 Uhr/ProSieben MAXX) in Sofia auf Bulgarien. Das später angesetzte Spiel in Israel wurde nach dem Angriff der islamistischen Hamas abgesagt.

Atubolu wird gegen Bulgarien spielen

Für das Bulgarien-Spiel legte sich Di Salvo fest, dass der Freiburger Noah Atubolu die Nummer eins sein wird. „Noah ist ein hervorragender Torwart“, sagte der Trainer in Frankfurt/Main. Er habe das „totale Vertrauen“. Zuletzt hatte sich der Freiburger Keeper wiederholt Wackler geleistet. Das sei eine vollkommen normale Situation bei einem so jungen Torhüter, sagte Di Salvo über den 21-Jährigen.

Offen ließ Di Salvo, wer die Mannschaft als Kapitän anführen wird. Eric Martel vom 1. FC Köln hatte das Amt zuletzt inne. Er fehlt nach seiner Verletzung diesmal, weil er noch Zeit braucht, um wieder zu voller Fitness zu kommen. Er habe drei, vier Spieler im Kopf, wolle aber erst noch Gespräche führen, sagte Di Salvo.

Guter Austausch mit Nagelsmann

Der 44-Jährige berichtete auch von seinem ersten Austausch mit dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann. „Wir kennen uns ja auch nicht erst seit gestern“, sagte Di Salvo. Es sei direkt eine Basis da gewesen, der Austausch war „richtig gut“. „Ich bin sehr zufrieden, wie die erste Phase der Zusammenarbeit gelaufen ist.“

Die beiden hatten sich in der Personalie Adeyemi abgestimmt. Der Dortmunder ist erstmals seit dem beim Gewinn der U21-EM 2021 wieder dabei. Seitdem kam er viermal für die A-Nationalmannschaft zum Einsatz. Zuletzt konnte er im Verein nicht überzeugen.