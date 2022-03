Berlin - Der Bergfahrer, mit dem der Berliner Landessportbund (LSB) die Mitgliederentwicklung mittels einer Grafik illustrierte, hat die veritable Senke der Pandemie-Jahre 2020 und 2021 Kraft seiner dicken Waden und seines Durchhaltevermögens veritabel durchstrampelt. „Wir sind in der Mitgliederzahl wieder auf dem Niveau von 2019“, verdeutlichte LSB-Sportdirektor Friedhard Teuffel am Mittwoch in der Gerhard-Schlegel-Sportschule.