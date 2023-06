Die Blue Man Group mischt mit: So läuft die Eröffnungsfeier der Special Olympics

Mit einer feierlichen Eröffnung im Berliner Olympiastadion werden die Special Olympics World Games gestartet. Ein buntes Programm mit Show-Elementen und weltbekannten Künstlern werden am 17. Juni (20.15 Uhr) für zahlreiche bewegende Momente sorgen. „Die Eröffnungsfeier ist das erste große Highlight. Und unser großer Wunsch ist natürlich, dass die Athleten die größtmögliche Bühne bekommen“, sagte Sven Albrecht, Bundesgeschäftsführer von Special Olympics Deutschland (SOD) und Organisator der Weltspiele.

Nach einem Vorprogramm werden die 190 teilnehmenden Nationen mit ihren 7000 Athleten und Begleitern in das Stadion einziehen und die Show im Infield genießen. Wie viele Tickets bisher verkauft wurden, wird offiziell nicht bekannt gegeben. „Wir haben noch ein bisschen Luft“, sagte Albrecht. Aufgrund der Barrierefreiheit soll das Stadion aber nicht komplett gefüllt werden. Timothy Shriver, Präsident von Special Olympics International (SOI) wird das Grußwort sprechen und gemeinsam mit den Athletensprechern die Fahne hissen, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die bis zum 25. Juni dauernden Spiele eröffnen.

Ein Hauch von Olympia

„Es wird ein großartiges Erlebnis, auch für Vereine. Das wird wie bei den Olympischen Spielen sein“, sagte Albrecht, „unser großer Wunsch ist natürlich, dass wir in den kommenden Tagen noch Berlinerinnen und Berliner überzeugen können, dass die Hütte möglichst voll ist und wir ein toller Gastgeber sind.“

Zwei Special-Olympics-Athleten machen beim DFB-Pokalfinale Werbung ein eigener Sache. Schlüter/Imago

Zu den Höhepunkten der Eröffnungsfeier zählt fraglos der Auftritt der Blue Man Group. Sie wird das Feuerwerk am Ende der Show zünden und ein gemeinsames, von Komponist Christian Steinhäuser und seinem Team kreiertes Lied begleiten, wie die Veranstalter mitteilten.

Captain der Blue Man Group schwärmt

„Ein Blue Man ‚funktioniert‘ vollkommen ohne Sprache und kommuniziert lediglich über Gestik und Mimik“, so Nadim Helow, Captain der Berliner Blue Man Group, „wir machen keine Unterschiede zwischen Geschlecht, Alter, Orientierung, Herkunft und körperlichen oder geistigen Einschränkungen, weshalb die Einbindung der Blue Men in das ebenso offene und chancengleiche Konzept der Special Olympics World Games einfach perfekt passt.“

Die Spiele finden vom 17. bis 25. Juni in Berlin statt. Rund 7000 Aktive aus 194 Ländern treten in 26 Sportarten an. Die Weltspiele sind damit das größte Multisport-Event in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München.