Die BR Volleys müssen nach dem knappen Auftaktsieg gegen Düren demütig bleiben

Vor den Berlin Volleys liegt ein steiniger Weg, wenn sie zum zwölften Mal in Folge in die Endspiele um die deutsche Volleyball-Meisterschaft einziehen wollen. Beim 3:1 (16:25, 25:17, 25:23, 25:22)-Heimsieg im ersten Spiel des Play-off-Halbfinales erwiesen sich die SWD powervolleys Düren am Mittwoch jedenfalls als ein äußerst unbequemer Gegner. „Wir können froh sein, dieses Match gewonnen zu haben“, sagte Trainer Cedric Enard nach dem von Marek Sotola verwandelten Matchball erleichtert.

Am Sonnabend geht es für die BR Volleys in Düren weiter

Schon am Sonnabend geht es in Düren in die zweite Runde der Play-off-Serie, die im Modus Best of five ausgetragen wird. Hauptangreifer Sotola ist sich der Schwere der Aufgabe bei den Rheinländern vollauf bewusst. „Wir konnten zwar diesmal am Ende eine Schippe drauflegen, aber das wird noch nicht reichen“, sagte er. Auch Enard ahnt: „In Düren wird es sicher noch schwieriger.“ Seine Forderung an die Mannschaft: „Wir müssen demütig und fokussiert bleiben.“

Die Leistung des Titelverteidigers in Spiel eins war insbesondere im ersten Satz erschreckend schwach. Nichts funktionierte. Dem Angriff fehlte jegliche Durchschlagskraft gegen den starken Dürener Block. Gerade zu Beginn blieben die Berliner weit unter ihren Möglichkeiten. Weder Marek Sotola noch Timothee Carle konnten offensiv Akzente setzen. Die Angriffsquote der Mannschaft im ersten Satz betrug bescheidene 28 Prozent. Auch der Block fand kaum mal Zugriff auf die gegnerischen Aktionen am Netz. Düren zog auf 14:6 davon und baute später den Vorsprung sogar auf elf Punkte aus (21:10).

Die Einwechslung von Cody Kessel für Carle gegen Ende des ersten Satzes belebte das Spiel der Gastgeber nicht nur auf der emotionalen Ebene. Im Aufschlag legten die BR Volleys zu und hatten später im mühsam gewonnenen dritten Satz auch Glück mit einigen knappen Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns. Ein souveränes, wirklich dominantes Auftreten gelang dem Favoriten in den gesamten 110 Spielminuten nicht.

Berliner Spielern fehlt der Rhythmus

Verantwortlich dafür machen die BR Volleys den abhanden gekommenen Rhythmus. „Wir hatten eineinhalb Wochen lang kein Spiel. Und der Unterschied zwischen der Trainingshalle und einem Spiel vor großer Kulisse ist eben groß“, meinte Sotola. „Uns haben die Spiele auf diesem hohen Niveau gefehlt“, beklagte Enard. Letztmals waren die Volleys am 19. März im letzten Zwischenrundenspiel beim VfB Friedrichshafen (1:3) ernsthaft gefordert worden.

Gegen Düren hatten die BR Volleys in dieser Saison zuvor schon fünfmal gespielt und immer gewonnen. Das verführte die Mannschaft nach Ansicht ihres Trainers aber nicht zu Hochmut. „Wir haben den Gegner definitiv nicht unterschätzt“, betonte Enard. Und Sotola bleibt zuversichtlich: „Wir wissen, der Ausgang dieser Play-off-Serie liegt in unseren Händen.“