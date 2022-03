Amsterdam/Berlin - Die beeindruckende Siegesserie von Hansi Flick als Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist gerissen. Nach acht Siegen in Serie hieß es am Dienstagabend in Amsterdam beim Testspiel gegen die Niederlande nach 90 sehr unterhaltsamen Minuten nämlich 1:1. Was leistungsgerecht war, weil die deutsche Auswahl in der ersten Hälfte, die Elftal hingegen in der zweiten Hälfe griffiger und gefährlicher wirkte.

Und doch konnte Flick auch von Glück sprechen, dass es beim Remis geblieben war. Zum einen, weil Schiedsrichter Craig Pawson aus doch eher unerfindlichen Gründen Oranje in der 73. Minute einen Strafstoß verweigerte. Zuvor hatte der Engländer nach einem Einsatz von Thilo Kehrer gegen Memphis Depay noch auf Elfmeter entschieden, war nach dem Studium der Zeitlupenbilder aber dann doch zu einem anderen Schluss gekommen. Zum anderen, weil es in der Schlussphase vor Keeper Manuel Neuer bisweilen drunter und drüber ging. Grundsätzlich darf der Auftritt der deutschen Nationalelf aber als ein ziemlich guter bewertet werden.

Da kommt Wehmut auf

In der größten Arena der Niederlande, die seit 2018 zu Ehren von Johan Cruiyff dessen Namen trägt, waren bei einem Fassungsvermögen von 55.000 Zuschauern etwa 45.000 Menschen zusammengekommen, um eine Neuauflage des Klassikers mitzuerleben. Faszinierende Duelle hatte es zwischen den Auswahlmannschaften der Nachbarländer ja schon zu bestaunen gegeben, weil in den Auswahlmannschaften jeweils außergewöhnliche Typen zu finden waren. Genialisch veranlagte Spieler wie der soeben erwähnte Cruiyff oder Franz Beckenbauer oder Marco van Basten oder (auf seine ganz eigene Art) Lothar Matthäus. Der spinnerte Hans van Breukelen kommt einem sogleich in den Sinn, Toni Schumacher, Rudi Völler und das „Lama“ Frank Rijkaard. Aber genug davon, sonst kommt Wehmut auf.

Die Stars von heute sind da wie dort alle nicht so wild, mitunter auch nicht ganz so charismatisch wie die Stars von einst. Und doch macht das Zuschauen bei zwei zum Teil mit Weltklassefußballern gespickten Mannschaften wie diesen doch jede Menge Spaß. Was auch mit den Trainern zu tun hat.

Louis van Gaal, der mal wieder Bondscoach ist, ist zwar keiner für einen Voetbal total à la Rinus Michels, will aber natürlich, dass sich seine Elftal über Virgil van Dijk, Frenkie de Jong und Memphis Depay immer wieder in allen Mannschaftsteilen an einer spielerischen Lösung versucht. Flick wiederum hatte keine Scheu, in Abwesenheit von Joshua Kimmich im zentralen Mittelfeld einen stets nach vorne denkenden und spielenden Youngster wie Jamal Musiala ranzulassen. Flick hatte zudem den Mumm, mit fünf Offensivspielern in so ein Spiel zu gehen. Denn neben Musiala standen beim Anpfiff auch Leroy Sané, Kai Havertz, Timo Werner und Thomas Müller auf dem Platz.

Sané und Musiala glänzen im schönen Ausweichtrikot

Folglich war da von der ersten Minute an jede Menge Tempo und jede Menge Schärfe drin, wobei die deutsche Auswahl etwas mehr Kontrolle hatte. Dank Ilkay Gündogan, dank Musiala, aber auch dank Sané, der in der elften Minute im Zusammenspiel mit Müller fünf Gegner überspielte, aber beim Abschluss ein wenig aus dem Gleichgewicht geriet und schließlich nur das Außennetz traf. Sané und Musiala waren jedenfalls in Hälfte eins die beiden auffälligsten Spieler im schönen, aber auch gewöhnungsbedürftigen Ausweichtrikot (komplett schwarz) des DFB. Schwer zu verteidigen, weil spiel- und lauffreudig, waren die beiden. Und natürlich auch bei der Führung durch Müller in der 45. Minute involviert.

Sané hatte eine elegante Kehrtwende samt Ball inmitten der gegnerischen Hälfte hingelegt, das Spiel wieder auf die starke linke Seite verlagert. Und dann ging alles ganz schnell, bis Musiala von der Grundlinie nach innen passte, wo Werner noch einen Schritt zu spät kam, Müller jedoch gekonnt mit links aus 14 Metern den Ball ins Tor jagte.

Bei den Gastgebern wiederum wussten vor allem Depay und Donyell Malen zu gefallen. Dempay als kreativer Einfädler, Malen als derjenige, der sein Tempo einzusetzen wusste. Allein beim Abschluss war der Profi von Borussia Dortmund nicht stabil und klar genug. So wie in der 35. Minute, als er nach Zuspiel von Depay relativ frei vor Manuel Neuer auftauchte, aber nach einem leichten Schubser von Antonio Rüdiger mit seinem linken Fuß nur ein Schüsschen ans Außennetz zustande brachte.

Raum verpasst das 2:0 nur knapp

Auch in der zweiten Hälfte blieb die Partie trotz der zahlreichen Wechsel auf beiden Seiten auf einem konstant hohen Attraktivitätslevel. Ja, das war nicht nur ein Freundschaftsspiel, das war in der Tat ein Test.

Sané zauberte gleich mal einen Ball in den Lauf von Linksverteidiger David Raum, der bei so viel Zeit und Raum aber ins Denken kam, aus zwölf Metern Richtung Winkel zielte, diesen aber knapp verfehlte. 48 Minuten waren da gespielt. Auf der Gegenseite ging Innenverteidiger Matthijs de Ligt zehn Minuten später nach einem Eckball volles Risiko. Doch nicht Neuer, sondern die Balljungen hinter dem Tor hatten mit dem Schuss des Juve-Verteidigers zu tun.

Der Fehlversuch war aber in gewisser Weise das Startsignal für ein beherzten, ziemlich langen Schlussspurt der Niederländer. Plötzlich waren sie obenauf, plötzlich auch handlungsschneller in Abwehr und Angriff. Ja, es wurde auch offenbar, welche Tiefe da in van Gaals Kader ist. Steven Bergwijn kam für Malen ins Spiel, war in der 68. Minute auch zur Stelle, als Raum gegen Denzel Dumfries ein Kopfballduell verlor. Bergwijn, der Profi von Tottenham Hotspur, vollendete mit Wucht zum Ausgleich.