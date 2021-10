Berlin/Hamburg - Marc André ter Stegen ist ein großartiger Keeper, darf getrost zu den derzeit fünf Besten der Welt gezählt werden. Der 29-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren in allen Aspekten des Torwartspiels weiter verbessert, ist fußballerisch, also wenn es ums Mitspielen geht, womöglich weltweit sogar die Nummer eins. Sein Problem: Mit Manuel Neuer gibt es in Deutschland einen Konkurrenten, der mit der Nationalmannschaft Geschichte geschrieben hat, der sich zudem seit Jahren sowohl im National-, als auch im Klubtrikot keine Blöße gibt und im Vergleich mit ter Stegen einen großen Vorteil hat: Neuer spielt beim beständig erfolgreichen FC Bayern, während ter Stegen bei einem Krisenklub zwischen den Pfosten steht, nämlich beim FC Barcelona, der aufgrund seiner Finanzprobleme und aufgrund des Abschieds von Lionel Messi nicht mehr zu den Big Playern in Europa zu zählen ist.

Am Freitagabend allerdings durfte sich ter Stegen mal wieder auf einer großen deutschen Bühne zeigen. In Hamburg, beim WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien, weil Neuer vom Mannschaftsarzt aufgrund von Adduktorenproblemen ein Einsatzverbot erhalten hatte. Nun war es allerdings so, dass dieser Abend im Volksparkstadion für den ehrgeizigen Schlussmann, aber auch für die gesamte deutsche Nationalmannschaft ein extrem nervenaufreibender wurde. Nervenaufreibend, weil die Elf von Bundestrainer Hansi Flick nach einem frühen Gegentreffer, bei dem ter Stegen chancenlos war, gegen einen biestigen Gegner wirklich alles aufwenden musste, um das Spiel noch zu drehen. Wobei der eingewechselte Thomas Müller in der 82. Minute mit seinem Treffer zum 2:1 zum Matchwinner avancierte.

Referee Cekir revidiert seine Entscheidung

Flick hatte den ewigen Müller doch etwas überraschend erst mal draußen gelassen, dafür Marco Reus von Beginn an als Rumtreiber im zentralen offensiven Mittelfeld gebracht. Leroy Sané und Serge Gnabry besetzten die Flügel, Timo Werner gab den Mittelstürmer, wobei Werner eigentlich ja gar kein Mittelstürmer ist. Der Stürmer von Chelsea London war allerdings derjenige, der im Stile eines guten Mittelstürmers nach fünf Minuten im Strafraum des Gegners entschieden in einen Zweikampf mit Andrei Burca spurtete, bei einer leichten Berührung zu Fall kam - und sich erst mal über die Entscheidung von Schiedsrichter Cüneyt Cakir freuen durfte: Strafstoß.

Während sich Joshua Kimmich auf die Ausführung des Strafstoßes vorbereitete und nur noch auf das „Go“ wartete, schaltete sich allerdings der Videoschiedsrichter ein, forderte Cakir auf, sich die Szene doch bitte noch mal vor Augen zu führen. Und siehe da: Der Referee nahm seine Entscheidung zurück, Abschlag statt Elfmeter, was in Anbetracht der Zeitlupe auch richtig war.

Hagi tunnelt Rüdiger

Es folgte in der neunten Minute der große Auftritt von Ianis Hagi. Der Sohn des legendären Gheorghe Hagi ging mit ganz viel Tempo und einer eindeutigen Absicht zunächst ins Eins-gegen-Eins gegen Thilo Kehrer, der den Profi der Glasgow Rangers ohne große Gegenwehr passieren ließ und hoffte, dass Kollege Antonio Rüdiger die Sache nun klärt. Doch Hagi tunnelte Rüdiger und wählte cleverer weise die Pieke zum Abschluss, sodass ter Stegen keine Zeit mehr zur Reaktion hatte. Das 0:1 war der dritte Gegentreffer für die DFB-Auswahl in der WM-Qualifikation, und der erste Gegentreffer für Flick als Bundestrainer.

Die Reaktion der DFB-Elf geriet forsch, vielleicht auch etwas zu wild, als dass sich sogleich ein Torerfolg einstellen konnte. Gnabry hatte in der 17. Minute nach einer Flanke von Reus und einem Chaosmoment in der rumänischen Abwehr im Liegen versucht, den Ball ins Netz zu bugsieren, aber dabei das Tor knapp verfehlte. Eine gute Chance war das, eine noch bessere eröffnete sich dem Bayern-Profi in der 33. Minute nach einem Zuspiel von Kimmich, doch dieses Mal rutschte ihm der Ball beim Abschluss über den Spann. Keeper Florin Nita hatte keine Mühe, den Ball sicher zu fangen.

Flick wechselt mit Müller den Sieg ein

Nach Wiederanpfiff gelang es dem deutschen Nationalteam, die Intensität weiter zu steigern. Früh wurden Bälle zurückerobert, schnell die Reihen überbrückt, wobei vieles über die rechte Seite lief, also über Gnabry und den Mönchengladbacher Jonas Hofmann, der zwar nominell einen Rechtsverteidiger gab, aber doch eher wie ein Rechtsaußen agierte. Gnabry war es dann auch, dem in der 52. Minute gleich mal der Ausgleich gelang. Mit einem satten Rechtsschuss aus 18 Metern, bei dem Nita sich ganz, ganz lang machte, aber letztlich nicht lang genug, um an den Ball zu kommen.

In der 67. Minute brachte Flick schließlich Müller für Reus, aber auch Havertz für Werner, natürlich mit dem Ziel, die Entscheidung zu erzwingen. Und Müller war es vorbehalten, ebendiese herbeizuführen. Bei einer Ecke, die Kimmich vors Tor trat und von Leon Goretzka mit dem Kopf verlängerte, stand der 32-Jährige am zweiten Pfosten im rechten Moment am rechten Fleck und drückte den Ball über die Linie.

Und ter Stegen? Nun, der war in den zweiten 45 Minuten nahezu beschäftigungslos. Da mal ein Rückpass, den es zu verarbeiten gab, hier mal ein Kommando an die Vorderleute, noch ein kleiner Aufreger in der 87. Minute und noch einer in der Nachspielzeit. Mehr war da nicht, um zu beweisen, welch guter Torwart er ist.