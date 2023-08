Die Eisbären Berlin präsentieren den Fans ihren jungen und schnellen Kader

Ein paar Fans waren bereits in der Ringbahn zu sehen, hüpften eiligst um kurz nach halb sechs in ihren Fanklamotten in die Tram in Richtung Wellblechpalast. Die neu zusammengestellte Mannschaft hatte neugierig, der öffentliche Vorbereitungsstart der Eisbären Berlin hatte hungrig gemacht und die meisten der rund 1000 Fans bereits weit vor dem offiziellen Startschuss am Montagabend angelockt. Als Serge Aubin um kurz vor 18 Uhr als Erster das Eis betrat, war der Jubel, der ihm lautstark entgegenschlug, so etwas wie nachträglicher Balsam für die geschundene Trainerseele der Vorsaison. Dass die Eisbären als amtierender deutscher Meister lange gegen den Abstieg spielen mussten und die Play-offs verpassten, war längst vergessen und vergeben. Zeit zum Verdauen war ja seit März reichlich vorhanden, und zwischendurch hatten auch ein paar Alt- und Neu-Berliner ihren Anteil am Gewinn der Silbermedaille bei der Eishockey-Weltmeisterschaft.

Eisbären-Trainer Serge Aubin lobt Fitnesszustand seiner Spieler

Bereits am Vormittag hatte die Mannschaft erstmals gemeinsam trainiert, es am Abend vor den Zuschauern etwas lockerer angehen lassen. „Für den ersten Tag war das wirklich gut“, sagte Aubin und lobte den körperlichen Zustand seiner Spieler: „Die Jungs sind diesmal ultrafit, sie haben den Sommer ernst genommen.“

Die Berliner Profis hatten in diesem Jahr ungewohnt viel Zeit, um in der Sommerpause individuell an ihrer Fitness zu arbeiten. Schließlich hatte der DEL-Rekordmeister Anfang März nach einer enttäuschenden Hauptrunde erstmals seit 22 Jahren die Play-offs verpasst. Daraufhin wurde der Kader kräftig umgebaut: 13 Spieler verließen den Verein, zwölf Zugänge standen nun beim ersten Teamtraining auf dem Eis. Da sie sich ohne Rückennummern über das Eis im Welli bewegten, konnte nicht jeder Fan sofort jeden Spieler unter dem Helm erkennen. Aubin erhofft sich viel von den personellen Veränderungen: „Jünger“ und „viel schneller“ sei der Kader geworden, sagte er. Dabei sieht der Trainer Verbesserungen in allen Mannschaftsteilen: „Wir sind auf der Center-Position tiefer besetzt, haben viele Verteidiger und sind schnell und stark auf den Flügeln.“

Kai Wissmann und Frederik Tiffels sind neue Schlüsselspieler

Im Vergleich zur Vorsaison habe das Team „Schlüsselspieler“ hinzugewonnen, betonte Aubin und verwies dabei auch auf die deutschen Zugänge. Mit Kai Wissmann, der nach einem Jahr in Nordamerika in die Hauptstadt zurückkehrte und bei seinem ersten Gespräch mit den Medienvertretern gereift wirkte, sowie Frederik Tiffels kamen zwei Profis hinzu, die Ende Mai in Finnland mit dem deutschen Team Vizeweltmeister geworden waren. Auch die neu verpflichteten Angreifer Tobias Eder und Lean Bergmann trugen bereits das Nationaltrikot. „Die ersten Eindrücke sind gut“, sagte Rückkehrer Wissmann, der im Sommer im Nationalteam zu überzeugen wusste und den Eisbären helfen wird, mal wieder eine bessere Saison zu spielen.