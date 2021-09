Berlin - Wenn Blaine Byron bei einem flotten Gegenangriff auf dem Eis den Puck zugespielt bekommt, dauert es in der Regel nicht lange, bis auf den gegnerischen Torwart viel Arbeit zukommt. Als der 26-jährige Stürmer der Eisbären im Topspiel gegen die Adler Mannheim am Sonntag (0:3) aber genau in so einem Moment freistehend angespielt wurde, war er bereits auf dem Weg zur Bank, um sich auswechseln zu lassen. Schnell versuchte er sich zu drehen und Fahrt aufzunehmen, um den Puck noch irgendwie in Richtung Tor zu bugsieren, doch da war die Möglichkeit bereits vertan und der Gegenangriff gestoppt.

Zum Leidwesen der Zuschauer war es eine von vielen Szenen, die sie im ausverkauften Stadion am Ostbahnhof immer wieder aufs Neue verzweifeln ließen. Der amtierende deutsche Meister hatte nach zwei souveränen Erfolgen gegen Iserlohn und Bremerhaven gehofft, seine kleine Siegesserie auszubauen zu können. Nach Spielende aber verließen enttäuschte Eisbären-Fans das Stadion, ohne einen einzigen Treffer ihrer Mannschaft bejubelt zu haben. Im zweiten Heimspiel präsentierten sich die Eisbären in dieser noch jungen Saison als eine Mannschaft mit zwei Gesichtern. Beim Aufeinandertreffen mit den Adlern fühlte man sich oftmals an die Auftaktniederlage gegen München erinnert.