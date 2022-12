Die Eisbären Berlin kommen nicht aus ihrem Tief Die Eisbären Berlin stecken weiter in ihrem Tief. Im zehnten Spiel in Folge schaffte es der Deutsche Eishockey-Meister nicht, drei Punkte mitzunehmen und ver... dpa

Iserlohn -Die Eisbären Berlin stecken weiter in ihrem Tief. Im zehnten Spiel in Folge schaffte es der Deutsche Eishockey-Meister nicht, drei Punkte mitzunehmen und verlor bei den Iserlohn Roosters mit 2:3 nach Verlängerung. „Beide Teams haben alles gegeben und ihr Herz reingeworfen, aber am Ende hat Iserlohn die Möglichkeit besser genutzt“, sagte Berlins Alexandre Grenier nach Spielende Magenta Sport.