Die Eisbären Berlin reisen mit frischer Energie nach Köln

Berlin -Die Eisbären Berlin gehen nach ihrer kleinen Pause in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit neuer Frische in das Spiel bei den Kölner Haien am Dienstagabend (18.00 Uhr, Magentasport). „Für uns war es ein Wochenende, das wir gebraucht haben“, betonte Coach Serge Aubin am Montag. „Die Jungs mussten sich von dem harten Programm erholen und konnten Energie für Körper und Geist sammeln. Heute beim Training sahen sie schon wieder ein bisschen anders aus.“