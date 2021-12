Bochum/Berlin - Er hat Mumm, dazu noch eine große Klappe, was dazu geführt hat, dass Max Kruse zu den beliebtesten, zugleich aber auch unbeliebtesten Fußballprofis in Deutschland zählt. Man feiert ihn auf St. Pauli, in Bremen, in Freiburg und inzwischen auch im Südosten von Berlin als echten, unangepassten Kerl, als den letzten seiner Art. Andernorts bekommt er schon mal einen Bierbecher ab, wird als Wer-weiß-nicht-was beschimpft und als kickender Großkotz verachtet.

So wie in Bochum, wo am Sonnabendnachmittag zwischen dem gastgebenden VfL und dem 1. FC Union Berlin ein richtig gutes Fußballspiel über die Bühne ging, aber nach dem Spiel wegen Kruse, der für Union mit einem famosen Drop-Kick in der 16. Minute den Siegtreffer zum 1:0 erzielt hatte, gar nicht mehr über Fußball gesprochen wurde. Leider.

Durchaus fragliche Wortwahl

Kruse hatte nämlich nach der Partie ungeniert seine Meinung über die Fans des VfL kundgetan. Zunächst via Instagram, wo auf seinem Account Folgendes zu lesen war: „Solche Siege wie heute schmecken einfach am besten. Bochum ist immer ein sympathischer Verein gewesen. Ich weiß, 80 bis 90 Prozent der Fans sind auch weiterhin sympathisch. Aber heute war wieder ein Tag, an dem sich alle Ruhrpott-Assis in Bochum versammelt haben. Aber das war wohl nichts, meine Lieben. Gute Nacht euch – und ein Kuss auf die Nuss.“ Schließlich setzte er im Gespräch mit einem Hörfunkreporter des WDR seinen Feldzug gegen einen Teil der Anhänger des Traditionsvereins fort, sagte: „Auf der Tribüne erst ganz groß, dann ganz klein. Ich habe selten so asoziale Fans wie hier erlebt.“

Was während der Partie und unmittelbar nach Schlusspfiff, als die Unioner auf dem Platz ausgelassen ihren siebten Saisonsieg feierten, vorgefallen war, blieb im Unklaren. Auch weil sich die anderen Akteure nicht äußern wollten beziehungsweise den Diplomaten gaben. „Es war eine tolle Stimmung, zum Teil vielleicht über dem Limit. Ich habe gesagt, was im Stadion passiert ist, bleibt im Stadion“, sagte beispielsweise Union-Coach Urs Fischer. Und: „Max hat sich geäußert, er hat eine Meinung, die hat er gesagt.“ Wenngleich Kruses Wortwahl – und da mögen die Ausfälligkeiten der VfL-Fans noch so daneben gewesen sein – natürlich mehr als fraglich ist und im Besonderen das höhnische Finale in seinem Instagram-Eintrag gar kein gutes Licht auf den ehemaligen Nationalspieler wirft.

Gerade mal drei Saisontore bei 13 Einsätzen

Um dann auch an dieser Stelle mal endlich auf den Sport zu sprechen zu kommen: Kruse, inzwischen mit 33 Jahren doch im fortgeschrittenen Stürmeralter, war also wieder mal derjenige, der ein Spiel zugunsten der Eisernen entschieden hat. Wofür es im Fußballjargon einen inflationär verwendeten, aber nicht wirklich schönen Begriff gibt, der da lautet: Unterschiedsspieler. Nun hat sich in den vergangenen Monaten aber gezeigt, dass die Eisernen auch ganz gut ohne ihn klarkommen. Dass ihr Erfolg also nicht von der aktuellen Form ihres prominentesten Kadermitglieds abhängig ist, so wie das in der Vorsaison durchaus noch der Fall war. Und umgekehrt: Dass sich Kruse in der Konkurrenz mit Taiwo Awoniyi, Andreas Voglsammer, Sheraldo Becker und Kevin Behrens in Topform präsentieren muss, um sich nicht auf der Ersatzbank wiederzufinden.

Gerade mal drei Tore bei dreizehn Einsätzen und 1016 Einsatzminuten hat er in dieser, für Union so prächtig gelaufenen Hinrunde erzielt, war zuletzt auch schon mal außen vor, was für ihn eine neue und auch nur schwer zu akzeptierende Erfahrung gewesen ist. Daraus machte er auch am Sonnabend keinen Hehl. Auf die Frage, ob ihn seine Nichtberücksichtigung für das Spiel am vergangenen Mittwoch gewurmt habe, sagte er: „Natürlich war ich angefressen, dass ich gegen Freiburg nicht auflaufen durfte. Es wurde auch Zeit, dass ich mal ein Tor mache. Zum Glück konnte ich der Mannschaft damit helfen.“

Freier Tag, um zu heiraten

Stellt sich die spannende Frage, wie Urs Fischer zu der Personalie Kruse steht. Bis dato konnte der Schweizer bei seinem Angreifer immer wieder die richtigen Reizpunkte setzen, schenkte seinem Schützling beispielsweise am vergangenen Donnerstag einen freien Tag, um mitten in der Saison Freundin Dilara zu ehelichen. Was der eine oder andere Beobachter offensichtlich nicht ganz nachvollziehen konnte. So sprach Fischer am Sonnabend in Richtung der Reporter: „Noch am Freitag klang das nach Kritik. Da hieß es, wie kann man einem Spieler zwei Tage vor einem Spiel freigeben, obwohl er Hochzeit hat. Aber nach unserem Programm mal einen Tag frei zu bekommen, schadet nicht. Man hat gesehen, wie wichtig er für unser Spiel ist.“

Aber wie wichtig? So wichtig, um den hochdotierten (angeblich 2,4 Millionen Euro ohne Prämien) und am Saisonende auslaufenden Vertrag mit ihm zu verlängern?