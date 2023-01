Die Erben Maradonas? Neapel will die erste Meisterschaft seit 1990

Es könnte Anfang Juni hitzig werden in der Stadt am Fuße des Vesuv. Keinesfalls liegt es an dem schlafenden Vulkan, der wie eine Gottheit über Neapel, der größten Stadt Süditaliens wacht, sondern vielmehr an der Fußballmannschaft, die wieder einen Meistertitel in die Hafenstadt bringen könnte. Die Spieler würden sich im Chaos von Neapel unsterblich machen, sie wären dann die Erben Maradonas. Doch für diesen Ruhm müssen sie noch einige Schritte bewältigen.

Und der erste Schritt hin zum dritten Scudetto für die SSC Neapel hat es in sich. Es geht am Mittwochabend zum Rückrundenauftakt ins berühmt-berüchtigte San Siro, in dem Inter Mailand auf den Tabellenführer der Serie A wartet (20.45 Uhr). Für die Spieler von Trainer Luciano Spalletti ist die Modestadt immer ein hartes Pflaster gewesen. Der letzte Auswärtssieg gegen die Nerazzurri liegt schon über sechs Jahre zurück.

Doch verstecken müssen sich die Süditaliener nicht. Mit ihrem Fußball beeindrucken sie ganz Europa. In der heimischen Liga gab es 13 Siege zum Start, der Vorsprung beträgt komfortable acht Zähler. In der Champions League demontierten sie Liverpool, Ajax Amsterdam und die Glasgow Rangers und stehen im Achtelfinale. Und auch im Pokal sind sie noch dabei.

Die Neapolitaner vergöttern ihren Maradona. imago/NurPhoto

Napoli war also bis vor der WM-Pause die Mannschaft der Stunde in Italien und Europa, doch es ist Vorsicht geboten. Schon vergangene Saison waren gli Azzurri („die Blauen“) ganz oben mit dabei, bis sie mit Niederlagen gegen Empoli, Florenz oder Spezia ihren Traum vom Titel begraben mussten. Dieses Jahr soll alles anders werden, wenngleich die Testspiele gegen Villareal (2:3) und Lille (1:4) schon ein bisschen Grund zur Sorge geben. Zudem hat es der Start in die Rückrunde in sich: Neben der Gastpartie im San Siro, treffen sie noch vor heimischem Publikum auf die ärgsten Titel-Rivalen, also auf Juventus Turin und AS Rom. Dazu muss Neapel noch zum Auswärtsderby bei US Salernitana ran.

Von Maradona zu Kvaradona?

Dass sich die Neapolitaner überhaupt in der Poleposition befinden, darf schon als Überraschung angesehen werden. Im Sommer mussten sie zahlreiche, wichtige Abgänge verkraften. Lorenzo Insigne wechselte nach Kanada, Dries Mertens an den Bosporus und Verteidiger Kalidou Koulibaly an die Stamford Bridge. Dafür kamen eher unbekannte Spieler wie Min-Jae Kim, Zambo Anguissa, Giovanni Simeone oder eben Kvicha Kvaratskhelia, in Neapel schon zu „Kvaradona“ getauft.

Dabei kritisierten Fans und ehemalige Spieler im Sommer die Transferpolitik. Marek Hamsik – eine lebende Legende in Neapel – bezeichnete die Wechsel als Schande: „Es ist unglaublich, Napoli ohne die drei wichtigsten Spieler zu sehen.“ Fans der Azzurri protestierten während der Sommerpause gegen die Vereinspolitik von Präsident Aurelio de Laurentiis. So haben nur die kühnsten Optimisten damit gerechnet, dass sich aus dem vorhandenen Spielermaterial eine absolute Topmannschaft Europas entwickelt. Italienische Gazetten schrieben infolge des euphorischen Saisonstarts jedenfalls schon vom „unwiderstehlichen Königreich Napoli“.

Im Spanischen Viertel von Neapel jubelten Fans über den Sieg Argentiniens im WM-Finale. imago/napolipress

Und die Neapolitaner wollen noch höher hinaus. Denn nach den sportlichen Hürden im Januar steht im Februar in der Champions League eine durchaus lösbare Aufgabe ins Haus: Im Achtelfinale treffen sie auf die Frankfurter Eintracht. Für immer mehr Fußballexperten ist Napoli gar ein Geheimfavorit auf den Henkelpott in der europäischen Königsklasse.

Zunächst geht es jedoch um die erste italienische Meisterschaft seit 1990. Trainer Spalletti gab zum Neujahrswechsel die Marschrichtung vor: „Wir werden das fortsetzen, was wir im ersten Teil der Saison getan haben und versuchen, als Erster ins Ziel zu kommen.“ Falls dies gelingen sollte, würden sich die Neapolitaner Jahrhunderte an die Spieler erinnern. Es würde überdimensionale Graffiti geben, vielleicht würde eine Straße oder eine Pizzeria nach den Spielern benannt werden. Doch für diesen Ruhm müssen sie noch ein paar Schritte gehen.