Die Fifa ärgert Ronaldo, dennoch zieht  Portugal ins Achtelfinale ein

Fünfzehn Minuten waren im Lusail Iconic Stadium gespielt, als Cristiano Ronaldo auf der linken Angriffsseite in ein Laufduell mit Uruguays Abwehrchef Diego Godin startete. Ronaldo, ehemals einer der antrittschnellsten Flügelspieler der Welt, ist inzwischen 37 Jahre alt, hat entsprechend an Tempo verloren. Godin hingegen, inzwischen 36 Jahre alt, war noch nie so wirklich schnell, und doch war er in diesem Moment einen Tick eher am Ball als der Portugiese, dem er in den vergangenen Jahren immer und immer wieder begegnet ist. Ronaldo spielte früher ja bekanntermaßen für Real Madrid, während Godin bei Atlético Madrid beschäftigt war. Erzfeinde nennt man so was.

Von einem Klassiker im Kleinen wurde also am Montagabend bei der Auseinandersetzung zwischen Portugal und Uruguay zur Aufführung gebracht. Wobei einmal mehr Ronaldo das bessere Ende für sich hatte. Dank seiner selbst, und dem fortschreitenden Alter zum Trotz, indem er in der 54. Minute bei einer Flanke von Bruno Fernandes mit dem Kopf zum Ball ging, damit Uruguays Torhüter Sergio Rochet so irritierte, dass der Ball ins Netz flutschte.

Zunächst nahm Ronaldo den Treffer für sich selbst in Anspruch, gab zu verstehen, dass er noch eine Strähne an den Ball gebracht hätte, ließ sich feiern und feierte sich selbst. Der Weltverband Fifa legte sich aber noch während der Partie fest: Der Torschütze war Bruno Fernandes. In der Nachspielzeit kamen die Portugiesen, die infolge ihres zweiten Sieges bei diesem Turnier den Einzug ins Achtelfinale feiern durften, schließlich per Handelfmeter noch zum 2:0. Der Schütze war erneut Bruno Fernandes, auch weil Ronaldo zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr im Spiel war.

Diogo Costa pariert mit dem Po

Die Begegnung zwischen dem Europameister von 2016 und dem zweimaligen Weltmeister (lang, lang ist das her) war zunächst bei weitem nicht so fiebrig wie die vorangegangene zwischen Brasilien und der Schweiz. Klar, beide Mannschaften wollten gewinnen, aber vor allen Dingen nicht verlieren, was dazu führte, dass das Abtasten einfach kein Ende nehmen wollte. Die Portugiesen konnten ihre spielerische Klasse, die Uruguayer hingegen ihre grundsätzlich ja vorhandene Durchschlagskraft im Angriff (siehe Fede Valverde, Darwin Núñez und Edinson Cavani) nicht zum Tragen bringen.

Deshalb gab es bis zum Pausenpfiff nur ein paar wenige Aufreger. Den größten in der 32. Minute, als Rodrigo Betancur zu seiner eigenen Überraschung ungehindert samt Ball von der Mittellinie bis zum gegnerischen Strafraum durchlaufen durfte, vor dem Strafraum einen kleinen Haken schlug, damit drei Portugiesen überspielte und plötzlich frei vor Keeper Diogo Costa zum Abschluss kam. Betancur versuchte sich an einem Tunnel, doch Costa brachte es fertig, im rechten Moment den Schuss mit seinem gesenkten Po zu entschärfen.

Der Unterhaltungswert der Partie steigerte sich erst im Laufe der zweiten Hälfte. Im Besonderen nach dem 1:0. Ab diesem Zeitpunkt war insgesamt mehr Bewegung drin, weil Uruguay nicht mehr nur wollte, sondern musste.

Suárez trifft nur das Außennetz

Drei Großchancen erspielte sich die Elf von Diego Alonso in der Schlussphase, blieb dabei aber ohne Torerfolg. Die erste hatte der kurz zuvor eingewechselte Maxi Gomez, der in der 74. Minute aus sechzehn Metern den Ball gegen den Pfosten knallte. Der ebenfalls eingewechselte Luis Suárez traf in der 78. Minute nur das Außennetz. Die beste Möglichkeit zum Ausgleich hatte aber 60 Sekunden später Giorgian de Arrascaeta, der mit einem fahrlässigen Lupfer an Diogo Costa hängenblieb. Der Pfostenschuss von Bruno Fernandes in der siebten Minute der Nachspielzeit tat nichts mehr zur Sache.