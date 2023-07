Die Finals finden 2025 in Dresden statt

Die Finals finden 2025 erstmals in Dresden statt. Wie Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert und die Veranstalter mitteilten, soll das Multisportevent in zw...

Dresden -Die Finals finden 2025 erstmals in Dresden statt. Wie Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert und die Veranstalter mitteilten, soll das Multisportevent in zwei Jahren vom 31. Juli bis zum 3. August ausgetragen werden.

Leichtathletik, Triathlon und Turnen sollen auf jeden Fall dabei sein, das weitere Sportprogramm soll noch bekannt gegeben werden. In diesem Jahr finden im Rahmen der Finals die deutschen Meisterschaften in 18 Sportarten in Düsseldorf, Duisburg, Kassel (Leichtathletik) und Berlin (Schwimmen) statt. Im kommenden Sommer soll es wegen der Olympischen Spiele in Paris keine Finals geben.

„Wir sind sehr stolz, dass das Multisportevent nach Dresden kommt. Ich bin sicher, dass die sportbegeisterten Sachsen dem deutschen Spitzensport bei den Finals 2025 eine große Bühne bieten und wir diese Begeisterung auch bei ARD und ZDF im nationalen Fernsehen sehen werden“, sagte FDP-Politiker Hilbert.

Damit findet in Dresden wieder ein großes Sportevent statt. Die Elbmetropole hatte fünf Jahre lang den Skilanglauf-Weltcup am Elbufer ausgetragen. Die Finanzierung wurde aufgrund der benötigten Massen von Kunstschnee immer schwieriger, daher war die Auflage im Dezember 2021 die letzte. Nun setzt Sachsens Landes-Hauptstadt auf das Sommer-Spektakel.