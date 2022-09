Die Frage vor dem Spiel FCU gegen FCB lautet: Wenn nicht jetzt, wann dann?

Was es für einen Sieg gegen den FC Bayern braucht? Tja, so einiges. Grundsätzlich einen sehr guten Tag, während der Rekordmeister einen sehr schlechten Tag erwischen sollte. Wobei das eine natürlich auch das andere bedingt. Einen Trainer, der mit einem cleveren Matchplan die Schwachpunkte der schwachpunktarmen Münchner offenbart. Und einen Torhüter, der im Tohuwabohu, den die Bayern-Angreifer im gegnerischen Strafraum für gewöhnlich hervorrufen, über sich hinauswächst.

Darüber hinaus ist eine scharfe Defensive, die den Starspielern aus der bayerischen Landeshauptstadt alsbald um den Spaß am Spielen bringt, zielführend. Genauso wie eine effiziente Offensive, die aus wenig ganz viel macht, also aus wenigen Chancen das eine oder andere Tor. Fans, die das eigene Team in einen Rausch supporten, sind hilfreich. Respekt braucht es, aber keine Angst. Schließlich auch ein gehöriges Quantum an Schlachtenglück, das aber letztlich auch nicht von ungefähr kommt. Ach ja, und einen Schiedsrichter, der sich als Kind nicht in Bayern-Bettwäsche in den Schlaf gekuschelt hat.

Nur 33 Niederlagen in 344 Spielen seit 2012

Man muss dazu wissen, dass die Münchner seit 2012 in ihren zehn Meisterjahren inklusive der vier Partien in der aktuellen Saison in 344 Bundesligaspielen 264-mal gewonnen, 47-mal unentschieden gespielt und nur 33-mal als Verlierer den Platz verlassen haben. Bei einem Torverhältnis von plus 660. Das ist aus der Perspektive der nationalen Konkurrenz eine Bilanz des Schreckens.

Allerdings, und damit kommen wir zum Topspiel der Liga am kommenden Sonnabend, darf man für den 1. FC Union in diesen Tagen beim Check der soeben angeführten Siegfaktoren doch ein paar Häkchen machen. Bei der Frage nach einem fähigen Trainer beispielsweise, da Urs Fischer ein Meister darin ist, einerseits gegnerische Spielsysteme zu entschlüsseln, andererseits dem gegnerischen Trainer ein paar Rätsel aufzugeben. Oder bei der Frage nach der Schärfe der Defensive beziehungsweise bei der Frage nach der Effizienz der Offensive. Und die Fans? Okay, die Antwort auf diese Frage erübrigt sich bei einem Spiel im Stadion An der Alten Försterei. Also: Wenn es derzeit eine Mannschaft in der Bundesliga gibt, welche der Elf von Julian Nagelsmann zumindest an einem Tag auf Augenhöhe begegnen kann, dann die Eisernen. Oder: Wenn nicht jetzt, wann dann?

Fischer selbst kann mit einer solchen Schlussfolgerung natürlich nichts anfangen. Der zum Understatement neigende Schweizer lobte am Donnerstag in der obligatorischen Spieltagskonferenz erst mal den kommenden Gegner, wies darauf hin, dass ja nicht nur Union, sondern auch die Bayern einen guten Start in die Saison hingelegt hätten. Man messe sich mit der aktuell besten Mannschaft in Deutschland, sagte er, fügte noch ein „vielleicht ja in ganz Europa oder in der ganzen Welt“ an, um in Anbetracht der Wucht und der Geschwindigkeit, welche die Bayern entwickeln könnten, schließlich von einer großen Herausforderung und einer tollen Aufgabe zu sprechen.

Fischer ist in Gesprächen mit der Klubführung

Dann allerdings gab er sich wider Erwarten doch etwas kecker als erwartet. Was sich aus folgenden Sätzen ablesen lässt. Erstens: „Das wird ein echter Spitzenkampf.“ Zweitens: „Wir werden versuchen, ihnen ein Bein zu stellen. Und wir wissen, was zu tun ist.“ Drittens als Antwort auf die Frage, wo er bei den Bayern denn Schwächen ausgemacht habe: „Da haben wir schon das eine oder andere im Kopf, aber das will ich natürlich nicht verraten. Es wird auf jeden Fall wichtig sein, mutig zu sein, auch beim Spiel mit dem Ball. Wenn du nur dem Ball hinterherläufst, wenn du nur verteidigen musst, wird es zu einer Aufgabe, die du eigentlich nicht lösen kannst.“

Schließlich gab der 56-Jährige noch preis, dass er sich derzeit mit der Klubführung hinsichtlich einer Vertragsverlängerung in Gesprächen befinde und grundsätzlich nicht abgeneigt sei, über den kommenden Sommer hinaus bei Union zu bleiben. „Ich kann es mir vorstellen. Schau’n wir mal“, sagte er. Es klang schon fast wie ein Ja, auf das sie in Köpenick so sehr hoffen.