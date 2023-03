Die Füchse Berlin scheitern im Duell gegen THW Kiel an Rekordjäger Niklas Landin

Einen schlechteren Zeitpunkt hätte sich Niklas Landin für diese Bestmarke nicht aussuchen können. Zumindest aus Berliner Sicht. Mit 23 Paraden brachte der Torwart des THW Kiel die Gegner zur Verzweiflung, stellte damit eine neue persönliche Saisonbestleistung und Bundesligarekord auf. Ausgerechnet gegen die Füchse erwischte Landin in seiner elften und letzten Bundesligasaison einen Tag, an dem er den Tabellenführer zum Verzweifeln brachte und maßgeblichen Anteil am 36:29-Sieg hatte.

Doppelte Zeitstrafe von Mijajlo Marsenic schwächt die Füchse Berlin

Ganz gut bedient waren die Füchse noch zur Halbzeit. Elf Würfe der Berliner hatte Niklas Landin da bereits gehalten, sechsmal hatte Eric Johansson für den THW getroffen, und die Gäste hatten nicht einmal in Führung gelegen – bei all diesen aus Berliner Sicht negativen Fakten war mit dem 15:17 nach 30 Minuten noch viel möglich. Ausgeglichen hatten die Füchse die Partie anfangs gestaltet, auf die anfänglichen Probleme gegen Johansson mit einer etwas offensiveren 6:0-Deckung reagiert, um in der Frühphase dieses Spitzenspiels keine Schwächung hinnehmen zu müssen. Zweimal waren die Regeln richtig, aber vielleicht ein wenig zu hart ausgelegt worden und hatte Mijajlo Marsenic in der elften Minute dadurch bereits zum zweiten Mal zwei Minuten auf der Bank gesessen.

Beim deutlichen 34:26-Hinspielsieg war der Kreisläufer noch einer der wichtigsten Spieler gewesen, hatte neun seiner zehn Würfe getroffen, seine zweite Zeitstrafe war gleichbedeutend mit einer Schwächung in Abwehr und Angriff. Ein weiterer Nachteil im Wechselspiel zwischen Kieler Führung und Berliner Ausgleich sollte sich mit zunehmender Spieldauer zwischen den Pfosten entwickeln. Während Landin sich in das Spiel hineinsteigerte, hielt Dejan Milosavljev nach exakt 15 Minuten den ersten gegnerischen Wurf.

Niclas Landin entnervt die Berliner mit seinen Paraden

Als Kiel in der 23. Minute beim 13:10 erstmals mit drei Toren in Führung lag, hatte Landin gerade den achten Wurf pariert. „Wir sind nicht effektiv genug“, mahnte Füchse-Trainer Jaron Siewert in der Auszeit und musste mit ansehen, wie Tim Freihöfer im nächsten Angriff wieder eine Chance vergab und Kiel im Gegenzug auf 14:10 davonzog. Das 15:17 beim Gang in die Kabine schmeichelte den Füchsen und spiegelte nicht die Kräfteverhältnisse an diesem Nachmittag wider.

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Weil Milosavljev weiterhin keine Hand an den Ball bekam und durch Victor Kireev ersetzt wurde. Aber vor allem, weil Niklas Landin selbst weiterhin freie Würfe der Berliner parierte und den Grundstein dafür legte, dass die Kieler in der 42. Minute deutlich mit 27:21 in Führung lagen. Man muss den Füchsen zugutehalten, dass sie sich nie aufgaben und immer wieder freie Würfe herausspielten. Niklas Landin aber war an diesem Nachmittag unüberwindbar.