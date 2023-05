Die Hoffnung stirbt zuletzt: Turbine Potsdam steht kurz vor dem Abstieg

Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam hatten in dieser Bundesligasaison noch nicht so viel zu feiern.

Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam hatten in dieser Bundesligasaison noch nicht so viel zu feiern. Ryan Sleiman/imago

Es war ein Fußball-Fest im Norden Londons, das den passenden Rahmen für ein großes Spiel bot. 60.000 Fans von Arsenal London strömten am vergangenen Montag zum Halbfinale der Champions League ins Emirates Stadium. Das Bemerkenswerte: Es war nicht die Männermannschaft der Londoner, die mit einem Spiel gegen Real Madrid oder Manchester City gelockt hatte. Es waren die Frauen von Arsenal, die nach hartem Kampf dem VfL Wolfsburg den Finaleinzug überlassen mussten.

Nahezu ein Jahr ist es her, da war die Champions League auch für Turbine Potsdam noch ein Thema. Im Mai 2022 verpassten die Fußballerinen den Einzug in die Königsklasse im Saisonfinale knapp. Es war der Anfang einer beispiellosen Zäsur für den Traditionsklub. Während anderorts und auch in Deutschland in den vergangenen Monaten mehrfach neue Zuschauerrekorde im Frauenfußball aufgestellt wurden, stehen die Potsdamerinnen kurz vor dem Abstieg aus der Bundesliga. Es ist der Tiefpunkt eines turbulenten Jahres, der den Klub vor viele Herausforderungen stellt.

Turbine Potsdam spielt am Sonntag in Hoffenheim

Die unmittelbarste ist dabei ein Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim am kommenden Sonntag (16 Uhr). Sechs Punkte und eine klar schlechtere Tordifferenz trennen Potsdam vor dem Spiel vom SV Meppen und den Nicht-Abstiegsplätzen, zwölf Punkte sind bis zum Saisonende allerdings noch zu vergeben. Was also lässt den Abstieg der Potsdamerinnen schon jetzt nahezu sicher erscheinen? Zum einen die Tatsache, dass Turbine diese Saison bislang überhaupt nur acht Punkte einfahren konnte. Zum anderen das Wissen, dass alle vier noch verbliebenen Gegner aktuell unter den ersten Fünf der Tabelle stehen. „Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber wir sind Realisten genug“, sagt Turbines Präsident Karsten Ritter-Lang und ergänzt: „Der Abstieg in die Zweite Bundesliga ist vorprogrammiert.“

Es wäre ein Abstieg mit Ansage. Im vergangenen Jahr wurde erst Erfolgstrainer Sofian Chahed entlassen, dann trat der damalige Präsident Rolf Kutzmutz zurück und schließlich verließen mehr als ein Dutzend, teils unersetzbare Spielerinnen den Klub. Präsident Ritter-Lang, der seit November im Amt ist, sagt: „Wir mussten viele Scherben zusammenkehren, die letzte Saison entstanden sind. Der Verein war in einem enorm kritischen Zustand.“ Das sportliche Ergebnis: Nur zwei Punkte aus den ersten 15 Saisonspielen.

Es ist eine bedrückende Zahl, die im krassen Kontrast zu anderen Zahlen steht, mit denen der deutsche Frauenfußball zuletzt auf sich aufmerksam machte: 60.000 Fans in London, 23.200 Zuschauer beim Bundesliga-Auftakt in Frankfurt, mehr als 30.000 verkaufte Tickets beim Rekordspiel in Köln vor zwei Wochen – es sind Zahlen, die das Wachstum des Frauenfußballs bestätigen. Dass Klubs mit etablierten Männermannschaften – etwa der FC Bayern, der VfL Wolfsburg oder eben Hoffenheim – die Zugpferde dieses Wachstums sind, ist zwar wenig romantisch und durchaus kritisch zu betrachten, vor allem aber ist es Fakt.

Warum Turbine Potsdam sich bislang unter den neuen Spielregeln des Frauenfußballs so schwertut, ist ebenfalls offensichtlich: Lange war der Klub auch strukturell und in puncto Professionalität das Maß aller Dinge des Frauenfußballs in Deutschland. Mittlerweile liegt genau hierin sein größter Wettbewerbsnachteil. Klubs wie der FC Bayern, Bayer Leverkusen oder der 1. FC Köln können schließlich ohne große Investitionen Strukturen des Männerfußballs anzapfen, die professioneller sind als es die eines jeden reinen Frauenfußball-Vereins je waren.

Turbines Präsident Ritter-Lang leitet strukturellen Wandel ein

So sagt auch Turbines Präsident: „Wir müssen uns professionalisieren.“ Ritter-Lang spricht gar von „einem strukturellen Wandel, der uns auf der Seele brennt“. Allem voran soll der aktuell sehr kleine Kreis an hauptamtlichen Mitarbeitern erweitert werden. Eine Sportdirektorin soll zur neuen Saison den Anfang machen, darf aber eben auch nur das sein – ein Anfang. Dass die Professionalisierung in der Zweiten Liga nicht einfacher wird, weiß auch Ritter-Lang: „Die finanziellen Rahmenbedingungen verändern sich natürlich.“ So würden im Falle des so wahrscheinlichen Abstiegs Einnahmen wie etwa Fernsehgelder wegfallen. „Das macht die Haushaltsplanung sportlich“, sagt Turbines Präsident, ehe er anfügt: „Sportlich, aber lösbar.“ Helfen sollen Investitionen neuer Partner, die in Potsdam dieser Tage mit Hochdruck gesucht werden.

Das Level der Top-Klubs in der Frauen-Bundesliga dürfte Turbine Potsdam sowohl strukturell als auch mit Blick auf die finanzierbaren Gehälter in naher Zukunft nicht erreichen. Folglich besteht die größte, vielleicht sogar einzige Chance der Potsdamerinnen darin, das eigene Anders-Sein zur Stärke zu machen. „Turbine ist Familie“, betont Präsident Ritter-Lang. Er spricht auch über eine neue Art des Diskurses im Präsidium des Klubs, hebt die treue Fan-Gemeinschaft hervor und erklärt die gute Nachwuchsarbeit zum Fundament für eine erfolgreiche Zukunft, auf dem fortan noch mehr gebaut werden soll.

Inwiefern all das in Kombination mit der Personalplanung für die kommende Saison Früchte trägt, wird sich zeigen. Präsident Ritter-Lang jedenfalls betont: Im Falle des Abstiegs, wäre der sofortige Wiederaufstieg „das klare Ziel“. Ein Ziel, dessen Erfüllung schwer und bei weitem keine Selbstverständlichkeit wäre.