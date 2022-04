Samuel Tuia begriff sofort, sprang hoch – und schmetterte den letzten Ball gewaltig ins Feld des VfB Friedrichshafen. Es war der finale Stoß des früheren Speerwerfers in der vierten Play-off-Partie im Finale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft, der Matchball für die BR Volleys. Tuia riss Mund und Augen weit auf. Sein Gesicht drückte in diesem Moment all die Emotionen aus, die einen Profi durchfluten, wenn sich sein Team aus einer beinahe ausweglosen Situation gekämpft hat. Dann drückte Tuia seine Teamkameraden fest. Aus einem 0:2-Rückstand in der Finalserie hatten die BR Volleys gerade ein 2:2 gemacht und damit das entscheidende Spiel am Sonnabend (18.30 Uhr, twitch.tv/spontent) in der Berliner Max-Schmeling-Halle erzwungen.

„Wir wussten, dass wir kämpfen müssen und uns keinen weiteren Fehler in dieser Serie mehr leisten durften. Das war ein Sieg des gesamten Teams und des Willens“, sagte der Franzose aus Mata Utu auf der Pazifikinsel Wallis und Futuna. Er ist das Kraftpaket im Berliner Team. Wo andere eine Griffkraft zwischen 50 und 60 Kilogramm haben, ärgert sich Tuia, wenn er nur 87 Kilo schafft. Er ist ein Spaßvogel. Einer, der weiß wie schön sich Meisterfeiern anfühlen – und wie man Getränke mixt. In Cannes betreibt Tuia die Cocktailbar „Coco Loco“, die den Ruf hat, mit Rum nicht sparsam umzugehen. Meister wurde Tuia mit den BR Volleys seit seinem Wechsel nach Berlin 2018 bislang zweimal, wobei es 2020 wegen Corona keinen Titelträger gab. Meister wurde Tuia auch in Polen, zudem spielte er jahrelang in der Türkei und in Sibirien Volleyball. In Kemerowo, erzählt der Sportler mit den Tattoos auf Armen und Oberschenkeln gern, habe er die kyrillische Schrift beim Karaoke-Singen gelernt.

Tuia war in Spiel vier gegen Friedrichshafen Wegbereiter für den Sieg

Der Gute-Laune-Profi hatte allerdings eine schwierige Saison. Tuia wird im Sommer 36 Jahre alt, sein Vertrag läuft aus – und bislang kam er in der Spielzeit, die vielleicht seine letzte in der Bundesliga ist, kaum zum Einsatz. Das lag daran, dass er auf der Außenposition nicht ganz so schnell und athletisch angreift wie Tim Carlé und nicht ganz so sicher und stabil annimmt wie Ruben Schott. So bekamen die Jüngeren den Vorzug. Ihm fehlte der Rhythmus.

Aber am Mittwoch zeigte Tuia, weshalb Trainer Cedric Enard über ihn sagt: „Mit Samu würde ich in jede Schlacht ziehen. Er kommt von einer Pazifikinsel. Er hat eine besondere Haltung. Ich kenne ihn seit Jahren. Und ich weiß, diese Art von Endspielen sind sein Ding. In unserem Team ist er einer der Besten, wenn es kritisch wird. Ich weiß, dass ich mich auf ihn verlassen kann.“ Enard wechselte Tuia im zweiten Satz ein. Sofort kam neue Energie aufs Feld. Nach dem verlorenen ersten Satz gewannen die Berliner die nächsten drei (24:26, 26:24, 26:24, 25:20). „Unsere Nummer zwölf, Samu war der Wegbereiter. Er gibt einfach immer 100 Prozent. Das spürt man sofort“, sagte Mittelblocker Nehemiah Mote.

Nicht nur die Einwechslung von Tuia zahlte sich aus, sondern auch die von Marek Sotola auf der Diagonalposition. Der Tscheche löste Benjamin Patch ab, der stark angefangen und dann nachgelassen hatte. Während Tuia beim Anschlagen des Blocks, mit einer Aufschlagserie am Ende des dritten Satzes und zwei Blocks glänzte, führte sich Sotola mit einem Zerstörer-Block gegen Friedrichhafens überragenden Angreifer Luciano Vicentin ein. Im vierten Satz servierte Tuia weiterhin gefährlich, Sotola setzte sich mutig im Angriff durch. „Heute konnten wir von der Bank den wichtigen Impuls geben, den die Mannschaft brauchte. Darauf haben wir gewartet und das macht mich sehr glücklich“, sagte Tuia.

„Samu Tuia war mit seiner Routine und Moral überragend. Er war der Weckruf für unsere Mannschaft. Auch Marek Sotola hat das phänomenal gemacht. Der Junge kommt in dieser Drucksituation auf den Court und löst das so cool“, resümierte Volleys-Manager Kaweh Niroomand. Enard fand: „Nicht nur Samu, auch Marek hat was Verrücktes abgeliefert.“

Jeder im BR Volleys-Team hat seine Rolle. Das Personal auf der Auswechselbank ist das beste der Liga. Jeder ist wichtig. Jeder fiebert nun dem Entscheidungsspiel am Sonnabend in Berlin entgegen. Schon zum dritten Finalspiel kamen mehr als 5500 Zuschauer. „Ich erwarte eine große, riesige, überwältigende Atmosphäre“, sagt Enard. In der Volleyball-Bundesliga kam es noch nie vor, dass eine Mannschaft einen 0:2-Rückstand in der Finalserie noch in ein 3:2 gedreht hat. Aber diese Statistik kümmert ein Schlitzohr wie Tuia natürlich nicht. Er sagt: „Jetzt fühlen wir uns einfach bereit für dieses fünfte Spiel zu Hause und freuen uns auf eine riesige Kulisse, vor der wir uns hoffentlich die Goldmedaille holen.“