Berlin - Keiner hatte ihn explizit danach gefragt, aber offenbar war es Urs Fischer ein Bedürfnis, nach dem 2:1-Auswärtserfolg seiner Mannschaft in Mainz noch mal auf das Saisonziel der Eisernen zu sprechen zu kommen. „Daran wird nicht geschraubt: Das ist der Klassenerhalt“, sagte der Schweizer Fußballlehrer am späten Sonnabendnachmittag in der obligatorischen Pressekonferenz. Und die drei Punkte, redlich verdient in der Auseinandersetzung mit einer Mannschaft, die bis zu diesem Spiel den Titel „Überraschungsmannschaft“ für sich in Anspruch nehmen durfte, wären halt nicht mehr als drei Punkte gegen den Abstieg, so der 55-Jährige.

Gut, verstanden. Allerdings spricht vieles dafür, dass der 1. FC Union Berlin auch im dritten Jahr seiner Bundesligazugehörigkeit weniger von Ängsten denn von Euphorie durch die Spielzeit bewegt wird. Dass die Köpenicker trotz einer Dreifachbelastung in Liga, Pokal und Conference League von größeren Krisen verschont bleiben und womöglich einen weiteren Schritt nach vorne machen werden.

Da sind einerseits die Zahlen: Zwölf Punkte aus sieben Spielen stehen schon wieder zu Buche, was Platz sieben in der Tabelle zur Konsequenz hat. Nur vier Punkte Rückstand sind es auf den Tabellenführer FC Bayern, nur ein Punkt auf den VfL Wolfsburg, der nach der Länderspielpause am Sonnabend, dem 16. Oktober, als nächster Gegner in der Alten Försterei zu Gast ist. Und andererseits sind da im Besonderen die Eindrücke, die dieses Team bei den Beobachtern, aber auch bei den Aktiven selbst hinterlässt. Angreifer Max Kruse beispielsweise gab nach dem Sieg in Mainz Folgendes zum Besten: „Wir sind als Team gereift, haben bisher von sieben Spielen erst eines verloren. Und heute war wieder so ein Spiel, das du verlieren kannst, aber eben nicht musst.“

Vorrausetzung für Reife ist Lernfähigkeit. Und es ist wohl keineswegs übertrieben, wenn man die Mannschaft des 1. FC Union als die lernfähigste der Bundesliga bezeichnet. Ja, sie ist sogar in der Lage, sich während einer Partie entscheidend zu steigern, in der Lage, alsbald Korrekturen vorzunehmen, sodass es der Gegner plötzlich mit einem ganz anderen Gegner zu tun hat.

In der Offensive fehlten die Zusammenhänge

Das war auch in Mainz zu beobachten, als die Elf von Urs Fischer in der ersten Spielhälfte mehr mit dem Spiel der Gastgeber als mit dem eigenen beschäftigt war. Vor allem in der Offensive fehlten die Zusammenhänge, passte der Laufweg des einen nicht zum Pass des anderen. Und umgekehrt. In der Defensive wiederum setzte ein Abspielfehler von Grischa Prömel an der Mittellinie ein Fehler-Domino in Gang, das der ehemalige Kollege Marcus Ingvartsen letztlich zum Führungstreffer für den FSV nutzen konnte.

Fünf Minuten vor der Halbzeitpause war das, in welcher Fischer als Analytiker und Motivator allem Anschein nach mal wieder ganze Arbeit leistete. Denn nach dem Wiederanpfiff waren die Unioner genau das, was die Konkurrenz inzwischen fürchtet: giftig und unnachgiebig, wild entschlossen, aber auch zielstrebig. „Die ersten 20, 25 Minuten der zweiten Halbzeit haben mir sehr gut gefallen, da hätten wir auch höher in Führung gehen können. Das hat die Mannschaft wirklich gut gemacht, dafür ein Riesenkompliment“, sagte Fischer. Wobei er selbst mit einem Wechsel entscheidenden Einfluss auf den Ausgang der lange Zeit offenen Partie hatte.

In der 62. Minute brachte er nämlich Kevin Behrens für den einmal mehr nicht wirklich überzeugenden Genki Haraguchi. Fischer ließ den wuchtigen Behrens an der Seite des wuchtigen Awoniyi stürmen, während Kruse sich als Spieler zwischen den Reihen noch öfter aus dem Zugriff der Mainzer entziehen sollte. Und siehe da: Beim 1:1 durch Awoniyi in der 69. Minute passte Kruse über 30 Meter hinweg in den Lauf des in die Tiefe gestarteten Nigerianers. Beim 2:1 in der 73. Minute verleitete Behrens den Mainzer Abwehrchef Stefan Bell zu einer unsauberen Abwehraktion, aus der sich für Awoniyi die Chance zum Siegtreffer eröffnete.

Das mit der Lernfähigkeit gilt also nicht nur für die Mannschaft des 1. FC Union, sondern auch für ihren Trainer.