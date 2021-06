Berlin - Bitte weitermachen. Und nicht von der Idee abbringen lassen, dass man auf dieser wunderschönen Anlage in Berlin-Grunewald im Laufe der Jahre wieder ein WTA-Turnier etabliert. Das ist der Auftrag an all diejenigen, die in der vergangenen Woche in bester Absicht an der Organisation der nach einem allseits präsenten Matratzenhersteller benannten Offenen Berliner Tennis-Meisterschaften mitgewirkt haben. Formerly known als German Open, gespielt inzwischen nicht mehr auf Sand, sondern auf Rasen im Steffi-Graf-Stadion. Wobei es am Sonntag im Finale zwischen der Schweizerin Belinda Bencic und der Qualifikantin Ludmilla Samsonowa aus Russland (6:1, 1:6, 3:6) eine wirkliche Überraschungssiegerin gab.

Tennis im Sonnenstich-Hochrisikogebiet