Die Stimmung ist zurück im Davis Cup Eine Tennis-Party wurde beim Davis Cup in den letzten Jahren nicht gefeiert. Beim Finalturnier in Málaga ist das oft anders. dpa

Zuschauer jubeln beim Sieg der Australier Jordan Thomson (l) und Max Purcell. Joan Monfort/AP/dpa

Málaga -Die niederländischen Tennisfans brachten ihre Trompeten mit, der kanadische Block unterstützte seine Davis-Cup-Spieler mit Trommeln, und die Italiener verwandelten die Arena in Málaga mit Megafonen in einen Hexenkessel: Das Finalturnier des prestigeträchtigen Nationen-Wettbewerbs erinnert Tennis-Romantiker zumindest stimmungsmäßig an frühere Davis-Cup-Zeiten.