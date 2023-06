Die Tour de France und die Toten: Das Risiko sitzt mit im Sattel

Jan Ullrich sagt für diesen Juli die härteste Tour de France aller Zeiten voraus. Der 49-Jährige muss es wissen. Er hat die dreiwöchige Rundfahrt 1997 gewonnen und ist fünfmal Zweiter geworden. Über rund 3400 Kilometer wird diesmal die große Schleife führen, von Bilbao im Baskenland nach Paris. Die Fahrer werden Gipfel der Alpen, der Pyrenäen, der Vogesen, des Jura und des Zentralmassivs bezwingen müssen, wollen sie am 23. Juli das Finale auf den Champs-Élysées bestreiten.

Die Tour bleibt sich in ihrer 110. Auflage treu, wird ihrem Ruf gerecht, das berühmteste, weil härteste Etappenrennen der Welt zu sein. Nur zwischenzeitlich wollten sich die Veranstalter von diesem Image lösen, als nämlich Doping in großem Stil dem Ansehen zu schaden drohte. Die Fahrer sollten sich weniger quälen, weniger Grund sollte bestehen, sich mit verbotenem Treibstoff Linderung zu verschaffen.

Das war jedenfalls die Botschaft. Inzwischen aber beobachtet kaum jemand noch argwöhnisch durchschnittlich gefahrene Geschwindigkeiten, schert sich um Trittfrequenzen auf steilen Rampen. The show must go on. Diese Show wird vermutlich ewig so weitergehen.

Radfahren ist gesund. Wer Rad fährt, stärkt Muskulatur und Knochen, senkt Blutdruck und Blutzuckerspiegel, kann sogar etwas gegen schmerzende Gelenke bewirken. Radfahren als Profession dagegen funktioniert anderes, bedeutet Risiko, kann mitunter tödlich sein. Grenzen des Menschenmöglichen werden permanent verschoben, in eine Richtung: nach oben. Schließlich besteht darin das Geschäftsmodell einer Veranstaltung wie der Tour de France. Deshalb hat vor 120 Jahren der Chefredakteur einer Zeitung sie als Werbevehikel erstmals auf die Reise geschickt.

Härtefall Tour de France: Eine Milliarde TV-Zuschauer

Längst ist der Härtefall Frankreichrundfahrt zu einem lukrativen Selbstzweck unterwegs. An die 150 Millionen Euro Umsatz soll das Rennen pro Ausgabe machen, heißt es, der kolportierte Gewinn bewegt sich in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe. Zwölf Millionen Zuschauer werden in den kommenden Tagen an der Strecke erwartet, etwa eine Milliarde Menschen vor den Bildschirmen machen aus der Tour ein Ereignis von globaler Tragweite. Sie wollen sich gut unterhalten fühlen. Niemand zahlt für Langeweile.

Die Bühne ist bereitet für ein Stück in 21 Akten, Etappen also. Die Besitzerin des Rennens, die Amaury Sport Organisation (ASO), hat die Kulisse wie üblich sorgsam gewählt. Die Hauptdarsteller stehen am Samstag im Baskenland bereit, es sind die später strahlenden, aber ebenso potenziell strauchelnden Helden, wie Jan Ullrich einer war. Ein ewiger Zweiter. Einer, den die französischen Fans schätzen, weil er alles versucht hat und dennoch tragisch gescheitert ist.

Bildhaft mochte der 21. Juli 2001 dafür stehen, die 13. Etappe, auf der sich Ullrich am Col de Peyresourde versteuerte, über eine Leitplanke einen Vorwärtssalto machte und auf einer Wiese landete. Nicht auszudenken, welche Folgen es gehabt hätte, wenn er auf Fels gefallen wäre. Ullrich fuhr wie seinerzeit alle im Peloton ohne Sturzhelm. Er verlor aus der Trikottasche seinen Glückspfennig. Im Ziel mutmaßte er, sein Glück sei aufgezehrt.

Er hätte ums Leben kommen können wie 1995 der Italiener Fabio Casartelli, der in den Pyrenäen auf einer Abfahrt schwer stürzte, mit dem Kopf auf einer Straßenbegrenzung aufschlug und während des Transports in ein Krankenhaus verstarb. Die Pisten im Hochgebirge werden seither möglichst geglättet, Gefahrenstellen gepolstert; vor Sprintankünften wird der Zielbereich geräumt, damit sich nicht ein solcher Horrorcrash wiederholt wie der, der den Franzosen Laurent Jalabert 1994 bei einer Massenankunft aus dem Sattel katapultierte, als er mit Tempo 70 in einen Polizisten raste, was beide wie durch ein Wunder überlebten.

Gino Mader und der tragische Tod bei der Tour de Suisse

Die Gefahren lassen sich vielleicht minimieren, allerdings zeigt das Beispiel des Schweizers Gino Mader: Ausschließen lassen sie sich nicht. Der 26-Jährige verunglückte unlängst bei der Tour de Suisse auf einer Abfahrt tödlich.

Es gilt mittlerweile die Helmpflicht. Bis 2003 haben sich die Profis dagegen gewehrt, weil sie sich durch einen Kopfschutz beeinträchtigt glaubten. Es ist die Art Logik eines Berufs, die Teamärzte Fahrer dopen ließ – vorgeblich zu deren körperlicher Entlastung. Erst der Tod des Kasachen Andrej Kivilev bei Paris-Nizza vor 20 Jahren veranlasste den Weltverband UCI, einen Helm zur Pflicht zu machen.

Schwer zu sagen, wie viele Menschenleben dadurch gerettet wurden. Manche Darbietungen der Frankreichfahrer jedenfalls bleiben waghalsig. Ehrgeiz und Adrenalin überstimmen den Verstand. The Show goes on. Die Tour de France rollt schneller, höher und immer weiter. Obwohl das Risiko stets mitradelt. Oder gerade deswegen.