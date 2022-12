Vorbilder der DFB-Elf: Diese Teams schafften im letzten Spiel das Achtelfinale

Deutschland hat bisher nur einen Punkt in Gruppe E, jedoch leben die Chancen auf die nächste Runde. Dabei wäre ein Weiterkommen kein Novum in der WM-Geschichte.

Ist das Glas bei der deutschen Nationalmannschaft gerade halb voll oder halb leer? Nach zwei Gruppenspielen hat die Flick-Elf bisher nur einen Punkt auf dem Konto. Man steht auf dem letzten Platz und doch sind die Hoffnungen groß, dass sich Deutschland noch in einen WM-Rausch spielen und zumindest das Achtelfinale erreichen kann. Die WM-Geschichte zeigt: Es haben schon einige kleine und große Fußballnationen noch im letzten, dritten Gruppenspiel den Turnaround geschafft und den Traum vom WM-Titel hochgehalten.

Seit der WM 2002 haben fünf Nationen den Sprung in die K.-o.-Runde noch geschafft, obwohl sie nach zwei Spielen nur einen Zähler hatten. Bei der Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea konnten zwei Teams ein solches Kunststück noch schaffen. So zum Beispiel die Türkei: Nach einer Auftaktniederlage gegen den späteren Weltmeister Brasilien und einem Unentschieden gegen Costa Rica stand das Team um Hakan Sükür, Yildiray Bastürk und Co. kurz vor dem Aus. Im letzten Gruppenspiel besiegten sie jedoch den Außenseiter aus China mit 3:0 und qualifizierten sich aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber Costa Rica für das Achtelfinale.

Das knappe Weiterkommen beflügelte die Türkei bei der WM 2002 dermaßen, dass erst im Halbfinale gegen Brasilien Schluss war. Sie wurde bei ihrer bisher letzten WM-Teilnahme überraschend Dritter. Zudem kamen auch die Fußballer aus Paraguay ins Achtelfinale des Turniers, obwohl sie nach einem Unentschieden gegen Südafrika und einer 1:3-Pleite gegen Spanien nur einen Zähler nach zwei Partien auf ihrem Konto hatten. Im Gruppenfinale gegen Slowenien konnte das Team um Roque Santa Cruz jedoch überzeugen und mit 3:1 siegen. Südafrika musste deshalb aufgrund der weniger erzielten Tore die Heimreise antreten, Paraguay blieb im Turnier. Im Achtelfinale war dann aber Schluss: Gegner damals war Deutschland, dass durch ein spätes Tor von Oliver Neuville ins Viertelfinale vorstoßen konnte.

Von Pekarik bis Gekas, von Messi bis Füllkrug?

Beim Turnier in Südafrika 2010 schaffte der WM-Neuling aus der Slowakei die große Überraschung. Auch er stand, wie heute Deutschland, mit nur einem Punkt nach zwei Spielen kurz vor dem Aus. Gegen Neuseeland gab es ein Remis, gegen Paraguay verlor das Team um Peter Pekarik mit 0:2. Als am dritten Spieltag der amtierende Weltmeister Italien wartete, hatte niemand die Slowaken auf dem Zettel. In einer packenden Partie in Johannesburg schoss ein gewisser Robert Vittek seine Mannschaft mit 2:0 in Führung. Zwar konnten die Italiener noch verkürzen, nach dem 3:1 der Slowaken war die Sensation jedoch perfekt.

Auch beim nächsten Turnier am Zuckerhut kam ein Team noch auf den letzten Drücker weiter. Griechenland verlor die Auftaktpartie gegen furiose Kolumbianer mit 0:3. Im zweiten Spiel gab es in Unterzahl immerhin eine Nullnummer gegen Japan. Eigentlich war Hellas beim Stand von 1:1 gegen die Elfenbeinküste schon raus aus dem Turnier. Ein verwandelter Elfmeter in der vierten Minute der Nachspielzeit hievte die Griechen völlig überraschend ins Achtelfinale. Während Didier Drogba und Salomon Kalou nach Hause mussten, ging die Reise für die Mannschaft um Theofanis Gekas weiter bis ins Achtelfinale, wo man wiederum im Elfmeterschießen an Costa Rica scheiterte.

2018 schaffte eine der großen Fußballnationen das Weiterkommen mit dem letzten Gruppenspiel. Argentinien um Superstar Lionel Messi enttäuschte gegen WM-Neuling Island auf ganzer Linie. Endstand nach dem ersten Spiel: 1:1. Das Debakel sollte jedoch erst noch folgen, als die Albiceleste in Nischni Nowgorod von den Kroaten mit 0:3 an die Wand gespielt wurde. Alle Hoffnungen ruhten auf der dritten Partie gegen Nigeria in Sankt Petersburg.

Diego Maradona gestikuliert nach dem Siegtreffer gegen Nigeria bei der WM 2018. AFP/Olga Maltseva

Zwar schoss Messi die Argentinier in Führung, der Ausgleich der Nigerianer versetzte die Erben Maradonas jedoch in Schockstarre. Dem damaligen Vizeweltmeister drohte das Aus in der Gruppenphase. Als Marcos Rojo in der 86. Minute die Argentinier wieder in Führung brachte, herrschte pure Ekstase auf dem Platz und auf den Rängen. Unvergessen der Auftritt Maradonas in seiner Stadionloge, inklusive zwei gestreckter Mittelfinger. Das Achtelfinale war erreicht, jedoch war dann gegen den späteren Weltmeister Frankreich auch schon Schluss.

Und auch in jüngster Vergangenheit gab es bei großen Turnieren immer wieder Mannschaften, die sich trotz schier aussichtsloser Ausgangssituationen noch in einen Rausch spielten und dem Turnier ihren Stempel aufdrückten. Dänemark könnte demnach für die DFB-Elf als Vorbild fungieren. Die Dänen standen bei der Europameisterschaft im Sommer 2021 nach zwei Niederlagen gegen Finnland und Belgien noch gänzlich ohne Zähler da. Erst durch den 4:1-Sieg gegen Russland im heimischen Parken Stadion zu Kopenhagen qualifizierten sich die Dänen für das Achtelfinale. Dort schalteten sie Wales aus, besiegten Tschechien im Viertelfinale und verloren nur sehr unglücklich im Wembleystadion das Halbfinale gegen England. Deutschland hat demnach eine Reihe von Vorbildern, die es mit dem letzten Gruppenspiel doch noch geschafft haben.