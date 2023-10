Die wahre Stärke der Eisbären Berlin hat sich beim Sieg gegen München gezeigt

Man soll ja die wahre Stärke einer Mannschaft gerade zu Saisonbeginn nicht einzig und allein an ihrer Tabellenposition festmachen. Dann müsste man nämlich im Fall der Eisbären Berlin von der besten Mannschaft der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) sprechen. Nach elf Spielen, was noch nicht mal einem Viertel der Saison entspricht, führt der Rekordmeister das DEL-Tableau an und hat den schlechten Meister-Blues der vergangenen Spielzeit bereits frühzeitig abgelegt.

Die Tabelle taugt derzeit gut als Trendbarometer

Bedeutsamer aber dürften bei der Bewertung der Mannschaftsstärke für diese Saison Partien wie die am zurückliegenden Wochenende sein. Der famose, weil auch in der Höhe völlig verdiente, 6:2-Erfolg gegen Meister EHC München ebenso wie die knappe 3:4-Niederlage gegen Straubing – immerhin Vierter der Hauptrunde der vergangenen Saison – nach Penaltyschießen. Es sind diese Duelle mit den potenziell stärksten Teams der Liga, die einem verbindlich zeigen, wo man im Moment steht und woran man noch arbeiten muss. Diesbezüglich taugt die Tabelle im Moment zumindest ganz gut als Trendbarometer. Für Münchens Angreifer Patrick Hager war es nach der klaren Niederlage in Berlin „augenscheinlich, dass wir im Moment da oben nichts verloren haben, die Eisbären haben heute als Mannschaft kompakter, stabiler gespielt“.

Acht Punkte trennen den aktuellen (München) und den Rekordmeister (Berlin) nach elf Spieltagen. Das liegt insbesondere an den richtigen Lehren, die die Eisbären nach der verkorksten vergangenen Saison gezogen haben. Die Mannschaft wurde augenscheinlich richtig umgebaut. „Ich denke, wir spielen im Moment wirklich gutes Eishockey“, sagte Zach Boychuk nach dem 6:2 vom frühen Sonntagabend. „Das ist auch toll für die Fans. In der letzten Saison mussten sie uns ja fast die ganze Zeit im Tabellenkeller sehen.“

Der Routinier, im Januar 2021 verpflichtet, hat in seinen fast drei Kalenderjahren in Berlin alles erlebt: Auf zwei Meisterschaften folgten vergangene Saison der Absturz in den Tabellenkeller und der Kampf gegen den Abstieg. Der 34 Jahre alte Kanadier durfte dennoch über den Sommer hinaus bleiben und hatte am Sonntag wieder einmal maßgeblichen Anteil am Erfolg. Gegen den Titelverteidiger gelang ihm bereits sein dritter Doppelpack in der laufenden Saison, mit acht Treffern führt er derzeit die Torjägerliste der DEL an. Für Boychuk ist das ein angenehmer Nebeneffekt: „Ich bin einer der Älteren im Team und will die Mannschaft führen. Gleichzeitig möchte ich aber natürlich auch Tore schießen“, sagte er und lobte seine Sturmpartner Marcel Noebels und Leonhard Pföderl.

Eisbären zeigen richtige Reaktion auf Niederlage gegen Straubing

Der Angreifer hob zudem hervor, dass die Mannschaft gegen München die richtigen Schlüsse aus der vorangegangenen knappen Niederlage gegen Straubing gezogen habe. Mit zu vielen schlampigen Zuspielen und Puckverlusten hatten die Eisbären gezeigt, dass sie zwar Spitzenreiter sind, aber noch viele Dinge verbessern können. Und dass ihnen das gegen München zwei Tage später gelungen ist, sagt viel mehr über die wirkliche Leistungsstärke aus als die aktuelle Tabelle.