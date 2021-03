Tokio - Wenn Olympische Spiele eröffnet werden, dürfen zwei Sätze nie fehlen. Mit minimalen Variierungen klingt es immer so: „Und ein riesiges Dankeschön gilt noch den Volunteers! Ohne euch wäre das alles hier gar nicht möglich!“ Dann wird geklatscht. Von den Rängen im Olympiastadion jubeln die Zuschauer, aus den Logen winken die VIPs. Bei der Abschlussfeier wiederholt sich das Ritual noch einmal. Es sind diese zwei Momente, in denen die Helferinnen und Helfer im Mittelpunkt stehen.

Während der insgesamt rund vierwöchigen Sportparty aus Olympischen und Paralympischen Spielen stehen sie an den Ausgängen von U-Bahnstationen und weisen den nicht ortskundigen Besucherinnen den Weg. In den Pressezentren erklären sie Journalistinnen, wo es zur Pressekonferenz geht. In den Stadien sorgen sie für Ordnung.

110.000 Personen sollen mit solchen Aufgaben die Spiele von Tokio diesen Sommer unterstützen. Was den offiziellen Begriff „Volunteer“ – Freiwillige – aber euphemistisch klingen lässt, ist die Frage der Entlohnung. Denn es ist zwar richtig, dass sich diese Personen auf einen Aufruf der Organisatoren hin freiwillig melden. Ungern wird von offizieller Seite aber erwähnt, dass sie tatsächlich nicht bezahlt werden.

Volunteers müssen mehrstündige Tagesschichten abreißen

Bei Olympischen Spielen „Volunteer“ zu sein, bedeutet, nicht mehr als ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr und einen Trainingsanzug mit Olympialogo zu erhalten, im Gegenzug aber mehrstündige Tagesschichten abzureißen. Diese Personen müssen einem nicht per se leidtun, denn keiner zwingt sie zum Mitmachen.

Allerdings könnte man sich vom IOC oder der lokalen Ausrichterstadt, die mit Olympischen Spielen Milliardenumsätze erwirtschaften, ein bisschen weniger Knausrigkeit erhoffen. Immer wieder kam es deshalb auch schon zu Verstimmungen. Bei den vergangenen Winterspielen in Pyeongchang 2018 in Südkorea streikten Volunteers wegen der harten Arbeitsbedingungen und der schlechten Verpflegung. Und auch für „Tokyo 2020“ sind diese hilfsbereiten Freiwilligen mittlerweile zu einem Problem geworden.

Schon als die Spiele vergangenes Jahr pandemiebedingt verschoben wurden, fühlten sich viele Volunteers alleingelassen, weil sie auf Kosten für bereits bezahlte Flüge sitzen zu bleiben schienen. Und dann waren da zuletzt auch noch die frauenfeindlichen Bemerkungen des im Februar zurückgetretenen Cheforganisators Yoshiro Mori, woraufhin 1000 Volunteers ihre Hilfsbereitschaft zurückzogen.

Womöglich ist es Zeit, auch diesen eigentlich hilfsbereiten Menschen etwas mehr zu bieten. Dass ohne sie kein Olympia möglich ist, ist ja längst aktenkundig.