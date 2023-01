Die Woche der Vergoldung: Was geht noch bei Union Berlin? Sie gewinnen und gewinnen und gewinnen. Bald schon können sie den Abstiegskampf auch offiziell für beendet erklären. Als Bundesliga-Zweiter warten andere Zie... Jens Marx und David Langenbein , dpa

dpatopbilder - Unions Spieler bejubeln das 2:0. Soeren Stache/dpa

Berlin -Was geht beim 1. FC Union Berlin noch über vergolden? Am Dienstag winkt der Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals. Am kommenden Wochenende könnten die Eisernen theoretisch auch wieder Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga sein. Und Mitte bis Ende Februar könnten sie den nächsten Schritt in der Europa League machen. Nur eines, davon wollen die Verantwortlichen nach wie vor wenig wissen. „Wenn ich die ganzen 90 Minuten betrachte, würde ich nicht von Spitzenmannschaft sprechen“, sagte Trainer Urs Fischer.