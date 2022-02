Berlin - Hin und wieder ufert so eine Pressekonferenz schon mal aus. Was für gewöhnlich ihren Unterhaltungswert steigert. So war das auch am späten Sonntagnachmittag nach dem 0:3 (0:2) des 1. FC Union Berlin gegen Borussia Dortmund.

Nicht dass die beiden Trainer sich in der Bewertung der Bundesligapartie uneins waren und daraus ein Disput entstand, nein, dafür verstehen sich die beiden, hier Urs Fischer, da Marco Rose, viel zu gut. Sie waren sich einig, dass die Schwarzgelben den Sieg verdient davongetragen hätten. Vielmehr war die Vielfalt der Fragen die Ursache für ein kleines, fast zwanzigminütiges Vergnügen, das Unions Kommunikationschef Christian Arbeit, der die Pressekonferenz moderierte, über das übliche Maß hinaus forderte.

Immer wieder sah sich Arbeit zum Dolmetschen gezwungen, erledigte dies mit Bravour. Ein Journalist aus Schottland wollte von Dortmunds Coach Rose beispielsweise wissen, was er von den Glasgow Rangers halte. Die Borussen empfangen am kommenden Donnerstag die Rangers zum Hinspiel im Europa-League-Halbfinale im Westfalenstadion. Ein Journalist aus Nigeria stellte Rose die Frage, ob sich die Dortmunder beim Africa Cup nach einer Verstärkung umgesehen hätten. Worauf Rose mit einem breiten Grinsen ein paar interessante Namen vorbrachte: Mohamed Salah, Sadio Mané und Kalidou Koulibaly.

Plötzlich greifen die Automatismen nicht mehr

Derselbe Journalist wurde auch bei Fischer mit einer Wortmeldung vorstellig, womit man dann wieder auf das soeben zu Ende gegangene Fußballspiel zu sprechen kam. Sei Taiwo Awoniyi durch die Teilnahme am Africa Cup vielleicht ein wenig aus dem Tritt gekommen? Fischer antwortete: „Man merkt ein bisschen, dass er doch eine lange Zeit weg war.“ Fischer hatte den Stürmer nach einer Stunde vom Feld genommen. Zwölf Minuten später auch Winterzugang Sven Michel, auf dessen Leistung der Cheftrainer der Eisernen auch noch kurz einging. Fischers Urteil: „Ich glaube, man hat heute bei Sven Michel gesehen, dass ihm da die Bindung zum Teil noch ein bisschen fehlt.“

Fakt ist, dass die Eisernen durch ihre zweite Niederlage in Folge ein wenig ins Grübeln geraten sind. Dass aufgrund der Formschwäche beziehungsweise der Anpassungsschwierigkeiten einzelner Spieler die Automatismen plötzlich nicht mehr komplett greifen. „Wir werden alles daran setzen, dass das mit uns nichts macht, dass wir wieder in die Spur kommen“, erklärte Fischer, der sich in der munteren Fragestunde natürlich auch noch mit dem Thema Max Kruse konfrontiert sah. Zu möglichen Differenzen mit dem nach Wolfsburg abgewanderten Angreifer gab der Schweizer Folgendes zum Besten: „Er war nicht immer ganz einverstanden, wenn ich ihn vorzeitig vom Platz genommen habe. Aber ich bin nicht hier, um Wünsche zu erfüllen. Ich muss auf das große Ganze achten.“ Wohl wahr.