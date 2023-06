Dirk Dufner war der Kader-Verplaner von Hertha BSC

Wenn ein Fußballklub extra eine neue Arbeitsstelle im Management schafft, sind die Erwartungen an die Person, die diesen Platz ausfüllen soll, groß. Im Schlepptau von Herthas Sportchef Fredi Bobic, der am 1. Juni 2021 als Geschäftsführer Sport einstieg, kam Dirk Dufner nach Berlin. Der studierte Jurist mit zahlreichen Erfahrungen als Sportdirektor bei 1860 München, beim SC Freiburg und bei Hannover 96 wurde als sogenannter Kaderplaner installiert, eine Stelle, die es zuvor bei Hertha noch nicht gab – bei einigen anderen Profiklubs aber schon.

Der 55-Jährige war einst Ende der 1990er-Jahre Assistent der Geschäftsführung beim VfB Stuttgart. Zum gleichen Zeitpunkt stürmte Fredi Bobic noch für die Schwaben und gehörte zum berühmten „magischen Dreieck“ zusammen mit Giovane Elber und Krassimir Balakow. Über 20 Jahre danach war Dufner so etwas wie ein Schattenmann von Bobic in Berlin. In der Öffentlichkeit trat er nicht in Erscheinung, was in diesem Job auch nicht unbedingt notwendig ist. Bobic und Hertha hofften, vom Netzwerk Dufners profitieren zu können, der auch einige Jahre als Spielerberater tätig war. Zudem sollte er auch die Scouting-Abteilung im Blick behalten und eine enge Zusammenarbeit pflegen.

In seine Zeit als Kaderplaner fielen die Transfers von 20 Profis. Die teuersten Spieler waren Suat Serdar (für 8 Millionen Euro von Schalke 04), Marco Richter (für 7 Millionen Euro vom FC Augsburg) und Wilfried Kanga (für 4,5 Millionen Euro von Young Boys Bern). Von diesen 20 Zugängen entpuppten sich allerdings nur zwei als echte Verstärkungen: Der junge dänische Torhüter Oliver Christensen und Außenstürmer Marco Richter.

Beide stemmten sich vehement gegen den schon lange drohenden Abstieg. Ein halbes Dutzend der von Dufner im Verbund mit Bobic geholten Profis zeigten durchschnittliche Leistungen. Dazu gehörten etwa Serdar, der sein großes Potenzial selten ausschöpfte, auch Ishak Belfodil, der 2022 schon wieder den Verein wechselte, Marc-Oliver Kempf (mit Höhen und Tiefen), Dribbelkönig Chidera Ejuke, Stürmer Wilfried Kanga oder der letzte Zugang Florian Niederlechner, der als erfahrener Profi auch in der Zweiten Liga bleiben will. Stevan Jovetic war unbestritten der beste Fußballer im Team, aber fiel wegen zahlreicher Verletzungen immer wieder aus. Schon seine Verletzungs-Historie zuvor bei seinen prominenten Klubs (wie Manchester City, Inter Mailand, FC Sevilla) war sehr lang und auffällig. Von Dufner wurde das ignoriert.

Als Flops erwiesen sich viele Neu-Berliner, von denen die meisten den Verein längst verlassen haben oder nun verlassen werden. Die Transfers etwa vom Südkoreaner Dong-jun Lee, vom Franzosen Myziane Maolida, vom Dauerverletzten Kelian Nsona (ohne Einsatzminute!) oder vom Norweger Fredrik Björkan erschlossen sich überhaupt nicht. Auch Talent Jurgen Ekkelenkamp, der Uruguayer Agustin Rogel oder Leihgabe Ivan Sunjic erwiesen sich als zu schwach für die Bundesliga. Die Kritik am unausgegoren zusammengestellten Kader und am Kaderplaner wurde im Verlauf der Saison 2022/23 immer größer. Es mangelte an Führungsspielern und einer stabilen Achse. Leidtragende waren die Trainer Sandro Schwarz und zuletzt auch Pal Dardai.

Bei der Präsentation all dieser Profis hieß es stets von Sportchef Bobic, diese Spieler würden für Hertha BSC „brennen“. Dies stellte sich bei vielen Zugängen als Fehleinschätzung heraus. „Zecke“ Neuendorf, seit Februar Direktor Akademie und Lizenzspieler-Abteilung, sprach ihnen die Bundesligatauglichkeit ab und Pal Dardai kritisierte heftig die fehlende Siegermentalität.

Kaderplaner Dirk Dufner, der sich eher als Kader-Verplaner herausstellte, wurde zwei Monate nach dem Aus von Fredi Bobic Ende März entlassen – zusammen mit Chefscout Babacar Wane und Kadermanager Johannes Waigand. Die Stelle des Kaderplaners wird bei Hertha nicht neu besetzt.