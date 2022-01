Berlin - Knapp drei Jahre nach seinem denkwürdigen und tränenreichen Abschied wartet auf Dirk Nowitzki die nächste große emotionale Probe. Für den zurückgetretenen Basketball-Superstar aus Würzburg steigt am Donnerstag (1.30 Uhr MEZ, DAZN und NBA League Pass) in seiner geliebten Wahlheimat Dallas eine Zeremonie, bei der die Mavericks Nowitzkis Trikot mit der 41 unter die Hallendecke ziehen und danach nie wieder diese Nummer vergeben. „Das wird ein ganz besonderer Abend sein. Ich bin sicher, sie werden mich wieder mit irgendetwas überraschen“, sagte der 43-Jährige, der mit seiner Frau Jessica und den drei Kindern auch nach der Karriere in Texas lebt.