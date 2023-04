Dirk Nowitzki wird in Hall of Fame aufgenommen

Dirk Nowitzki erhält eine besondere Ehre. Die 44 Jahre alte Legende wird als erster Deutscher und zum frühestmöglichen Zeitpunkt in die Basketball-Ruhmeshall...

Springfield -Dirk Nowitzki erhält eine besondere Ehre. Die 44 Jahre alte Legende wird als erster Deutscher und zum frühestmöglichen Zeitpunkt in die Basketball-Ruhmeshalle aufgenommen. Das teilte die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame mit.

Nowitzki wird am 11. August das traditionelle Jackett und den Ruhmeshallen-Ring erhalten und am folgenden Tag feierlich in Springfield aufgenommen.

Als weitere frühere NBA-Profis ziehen Pau Gasol aus Spanien, der Franzose Tony Parker und Dwyane Wade im ersten Jahr, in dem sie gewählt werden konnten, in die Ruhmeshalle ein. Zudem werden unter anderem Erfolgstrainer Gregg Popovich und Becky Hammon als weitere Legende ausgezeichnet.

Nowitzki hatte bis zu seinem Karriereende 2019 für die Dallas Mavericks den Basketball als einer der besten Spieler seiner Generation geprägt. 2007 wurde er zum wertvollsten Spieler der NBA gewählt, 2011 führte die Mavericks zur Meisterschaft und holte den Titel als erster Deutscher. In der ewigen Punkte-Rangliste der NBA liegt er auf Platz sechs.

Zu Nowitzkis Ehren wird dessen langjährige Trikotnummer 41 von den Mavericks nicht mehr vergeben, an Weihnachten 2022 wurde zudem eine Statue des Würzburgers vor der Arena der Texaner enthüllt.