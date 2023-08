Diskus-Olympiasiegerin Allman beim Istaf in Berlin dabei

Berlin -Eine Woche nach der Leichtathletik-WM in Budapest kommen mehrere Weltklasse-Diskuswerferinnen nach Berlin. Beim Istaf im Olympiastadion am 3. September werden Olympiasiegerin und Vizeweltmeisterin Valarie Allman (USA) sowie die WM-Vierte Jorinde van Klinken (Niederlanden) antreten, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Sie treffen bei dem Meeting auf die deutschen Top-Werferinnen: Die Olympia-Zweite Kristin Pudenz (SC Potsdam), Shanice Craft (SV Halle), Marike Steinacker (TSV Bayer 04 Leverkusen) und Julia Harting (SC Neubrandenburg).

Insgesamt 16 Disziplinen stehen am ersten Septembersonntag auf dem Programm. Geplant sind Wettkämpfe über 100 Meter, 400 Meter, 5000 Meter, 100 Meter Hürden, Weitsprung und Diskuswurf bei den Frauen sowie 200 Meter, 400 Meter, 1500 Meter, 110 Meter Hürden, 400 Meter, 400 Meter Hürden, Hochsprung, Stabhochsprung, Speerwurf, Para-Sprint und Para-Kugelstoßen bei den Männern.