Djokovic bei Masters in Cincinnati im Achtelfinale

Cincinnati -Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic steht beim Masters in Cincinnati im Achtelfinale. Gegner Alejandro Davidovich Fokina aus Spanien gab im Erstrundenmatch nach dem 4:6 im ersten Satz verletzt auf. Der Tennis-Weltranglistenzweite trifft nun auf den Franzosen Gael Monfils.

„Gemischte Gefühle heute Abend“, kommentierte Djokovic sein Weiterkommen. „Ich mag Alejandro wirklich. Wir verstehen uns abseits des Platzes gut und trainieren zusammen in Spanien. Er sagte mir, er hat seit gestern Probleme am unteren Rücken. Es ist unglücklich.“

Venus Williams scheidet aus

Für den 36 Jahre alten Serben war es das erste Einzel-Match in den USA seit dem verlorenen Finale bei den US Open 2021. Seither war Djokovic nicht mehr in dem Land aktiv, weil er wegen der Bestimmungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht einreisen durfte.

Die US Open beginnen am 28. August in New York. Djokovic hat das letzte Major des Jahres bereits drei Mal in seiner Karriere gewonnen und stand insgesamt neun Mal im Endspiel.

Bei dem parallel stattfindenden WTA-Turnier in Cincinnati schied Venus Williams unterdessen in der zweiten Runde aus. Die siebenfache Major-Siegerin unterlag Qinwen Zheng aus China 6:1, 2:6, 1:6.