Djokovic bei US Open gegen spanischen Außenseiter

New York -Novak Djokovic will bei den US Open den nächsten Schritt zu seinem 24. Grand-Slam-Triumph machen. Der 36 Jahre alte Serbe trifft in der zweiten Runde heute auf den spanischen Außenseiter Bernabe Zapata Miralles.

Die Partie ist als zweites Spiel im Arthur Ashe Stadium angesetzt. Den Auftakt in der größten Arena beim Grand-Slam-Turnier in New York macht die 19 Jahre alte Mitfavoritin Coco Gauff aus den USA gegen die drei Jahre jüngere Russin Mirra Andrejewa (12.00 Uhr Ortszeit/18.00 Uhr MESZ).

Als topgesetzte Spielerin bekommt es Iga Swiatek aus Polen mit Daria Saville aus Australien zu tun. Deutsche Tennisprofis sind am dritten Turniertag nicht im Einsatz.