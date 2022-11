Doan und Japan verblüffen Weltfußball Japan gelingt einer der größten Siege seiner Geschichte. Das 2:1 gegen Deutschland verantworten vor allem die Joker um Bundesliga-Profi Doan. Gegen Costa Ric... dpa

Al-Rajjan -Freiburgs Ritsu Doan war nach dem spektakulären japanischen Coup voller Freude. „Ich habe mir bei meiner Einwechslung gesagt, dass außer mir niemand dieses Tor machen kann“, sagte Doan nach dem 2:1-Erfolg seines Teams zum WM-Auftakt gegen Deutschland. Und so kam es: Doan schoss den Ausgleich, Takuma Asano das Siegtor und fertig waren am Mittwoch in Katar der Fehlstart des DFB-Teams sowie der Bilderbuch-Auftakt für begeisterte Japaner.