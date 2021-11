Berlin - In eigener Halle, das haben die jüngsten Ergebnisse gezeigt, sind die Eisbären Berlin mittlerweile auf dem Weg der sportlichen Besserung. Selbst Rückstände, wie etwa das 0:2 gegen Bremerhaven, steckt der deutsche Meister weg und kann sie drehen. Gegen die Fishtown Penguins hieß es am Ende 5:2, es war bereits der dritte Sieg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in den vergangenen vier Partien in der Arena am Ostbahnhof. Der anfängliche Heimfluch mit vier Heimniederlagen zum Start der neuen Saison scheint verflogen zu sein.