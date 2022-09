Doppel Krejcikova/Siniakova gewinnt Titel bei US Open Die tschechischen Tennisspielerinnen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova haben bei den US Open in New York den Doppel-Wettbewerb der Frauen gewonnen. dpa

Barbora Krejcikova (l) und Katerina Siniakova jubeln mit der Trophäe über ihren Sieg. Matt Rourke/AP/dpa

