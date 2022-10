Doppelpack Mount: Chelsea gewinnt 2:0 bei Aston Villa Der FC Chelsea bleibt unter seinem neuen Trainer Graham Potter weiter in der Erfolgsspur. Die Mannschaft aus London setzte sich am Sonntag in der Premier Lea... dpa

Birmingham -Der FC Chelsea bleibt unter seinem neuen Trainer Graham Potter weiter in der Erfolgsspur. Die Mannschaft aus London setzte sich am Sonntag in der Premier League mit 2:0 (1:0) bei Aston Villa mit dem früheren Leverkusener Leon Bailey durch.