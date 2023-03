Spanische Woche und doppeltes Wiedersehen für Alba Berlin in der Euroleague

Spanische Woche für Alba Berlin. Auf den Ausflug zu Baskonia Vitoria, der am Dienstagabend mit einer knappen 87:93-Niederlage endete, ging es für die Mannschaft um ihren spanischen Trainer Israel Gonzalez weiter nach Barcelona, wo Alba am Donnerstagabend (20.30 Uhr) gefordert sein wird.

Anstelle des trist anmutenden Berlins gab es mal zur Abwechslung ein paar Sonnenstrahlen und Temperaturen um die 20 Grad Celsius. Und jeweils ein Wiedersehen mit einem bekannten Gesicht. Während es in Barcelona in das Duell mit Oscar da Silva geht, konnten die Berliner in Rokas Giedraitis einen ehemaligen Weggefährten in Vitoria treffen.

Während sein Ex-Verein in dieser Saison schon längst aus dem Rennen um die Play-offs ist, steckt Giedraitis mit den Spaniern mittendrin und musste seine Sympathien für Alba hintenanstellen. Mit neun Punkten und acht Rebounds hatte er in seinen gut 33 Minuten Einsatzzeit einen großen Anteil daran, dass sich Baskonia in einem umkämpften Spiel durchsetzen konnte.

Rhythmus finden für die heiße Phase der Bundesliga

Denn auch wenn es für die Berliner in der Euroleague sportlich um nichts mehr gut, so wollen sie den Rhythmus für die heiße Phase in der Bundesliga finden und sich keineswegs vorwerfen lassen, im Play-off-Rennen mit schlechten Leistungen und daraus resultierenden Niederlagen Einfluss zu nehmen.

Das hatte in der Vorwoche Titelverteidiger Anadolu Istanbul beim 95:93-Sieg der Berliner zu spüren bekommen, das erlebte am Dienstag nun auch Vitoria. Auf einen Zehn-Punkte-Vorsprung der Spanier etwa antwortete Alba mit einem 19:0-Lauf und einer Halbzeitführung und hielt die Partie bis in die Schlussphase offen. Erst mit einer höheren Intensität in der Verteidigung konnte Vitoria die Berliner knacken und am Ende über einen Sieg jubeln, der im Play-off-Rennen extrem wichtig werden kann.

Für Alba Berlin aber zählt in den noch drei verbleibenden Euroleague-Spielen etwas anderes. „Wir werden uns nicht hängen lassen und aufgeben“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda vor dem nächsten schweren Spiel in Spanien binnen drei Tagen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist wichtig, Selbstvertrauen aufzubauen. Wir haben zudem Energie von Spielern bekommen, die zuletzt erschöpft waren. Das ist gut und wichtig.“

Einer von diesen Spielern ist Johannes Thiemann. Der Nationalspieler feierte in der vergangenen Woche sein Comeback nach einer Verletzungspause und befindet sich im Formaufbau. „Barcelona ist ein extrem starkes Team mit einem tiefen und hochqualitativen Kader“, sagt der Center.

„Dazu kommt, dass sie zuhause seit fünf Spielen ungeschlagen sind. Es wird eine sehr schwierige Aufgabe für uns. Trotzdem werden wir alles für einen Überraschungssieg geben.“ Und natürlich will er in Oscar da Silva auch einen weiteren ehemaligen Mitspieler ein wenig ärgern.