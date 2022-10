Dortmund gegen Bayern: Oft denkwürdige Spiele Es ist wieder Zeit für den deutschen Clásico. Der FC Bayern und Borussia Dortmund stehen zwar nicht auf den Topplätzen der Tabelle, dennoch bleibt es der Fuß... dpa

2013: Arjen Robben (M) von Bayern München am Ball gegen Borussia Dortmund Verteidiger Mats Hummels (l.). Gerry Penny/EPA/dpa

München -Ganz Fußball-Deutschland schaut am Samstag (18.30 Uhr/Sky) auf den Bundesliga-Gipfel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Zwar stehen beide Teams vor dem Spiel in Dortmund wie zuletzt vor über einem Jahrzehnt nicht auf einem der Top-2-Plätze in der Tabelle - an der Brisanz und dem Stellenwert ändert das aber nichts.